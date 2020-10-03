«المحامين العرب»: الأمير الراحل قائد فذ

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نعى اتحاد المحامين العرب قائد العمل الانساني وأمير السلام المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. وأكد الاتحاد في بيان أن الشيخ صباح الأحمد كان مهموما بقضايا أمته ووطنه وكان حكيما في التعامل مع شتى القضايا الخلافية سواء على المستوى الدولي أو المحلي وقد أفنى حياته في أداء واجبه تجاه مختلف القضايا وبرحيله فقدت الأمة العربية والإسلامية قيمة وقامة عربية وطنية جليلة. وأضاف الاتحاد أن سمو الأمير الراحل يعد عميدا للدبلوماسية العربية حيث دأب طيلة حياته المهنية المشرفة بإعطاء القضية الفلسطينية جل اهتمامه وكان سعيه دائما في هذه القضية في اطار المبادرة العربية وتمسكه بالحل في قضية فلسطين بمبدأ الأرض مقابل السلام. وقال البيان «نعزي أنفسنا وشعب الكويت والأحرار في وطننا العربي برحيل سمو الشيخ صباح الأحمد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».