المغرب عن الأمير الراحل: قاد الكويت إلى العزة والرخاء

إضاءات

نقل وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس الجمعة تعازي العاهل المغربي الملك محمد السادس بوفاة سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مقدما لأعضاء السفارة الكويتية بالرباط اخلص مشاعر المواساة في هذا الرزء الفادح.

ودون بوريطة في سجل التعازي الذي افتتحته السفارة الاربعاء الماضي ان الكويت والامتين العربية والاسلامية فقدت «قائدا عظيما وشخصية فذة افنى عمره في الذود عن قضاياها العادلة متشبثا بالقيم الانسانية السمحة وتغليب لغة الحوار والتفاهم ضمن منهج توافقي قوامه الرزانة والحكمة وبعد النظر».

وأضاف «والله العلي القدير أسال ان يتغمد الفقيد الجليل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعله في اعلى عليين مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان وان يجازيه خير الجزاء على ما قدمه لبلده والامتين العربية والاسلامية».

ودعا الله جل وعلا ان يلهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد «كامل التوفيق والسداد في قيادة الشعب الكويتي الشقيق نحو مراتب العزة والتقدم والرخاء».

ويستقبل اعضاء سفارة الكويت لدى المغرب جموع المعزين لليوم الثالث يتقدمهم القائم باعمال السفارة الوزير المفوض غازي الفضلي.

ودون في سجل تعازي سفارة الكويت لدى المملكة المغربية رؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية على مدى ثلاثة ايام تعازيهم ومواساتهم للشعب الكويتي برحيل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- الى جانب شخصيات سياسية واعلامية.

وأكدت شخصيات مغربية أخرى ما قدمه سمو امير الكويت الراحل من خدمة لبلاده وشعبه وجهوده خلال مسيرته في خدمة الامتين العربية والاسلامية معربين عن الثقة في قدرة سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح على مواصلة نهج الخير الكويتي.

وابرز هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ«كونا» ما تمتع به الشيخ صباح الاحمد رحمه الله من سمات وخبرات شخصية مستذكرين اياديه البيضاء في مجالات العمل الانساني الاقليمي والدولي.

وقال رئيس مجلس النواب المغربي الدكتور الحبيب المالكي ان رحيل الشيخ صباح الاحمد خسارة فادحة ليس للكويت وللشعب الكويتي الشقيق فحسب وانما خسارة ايضا للمملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولجميع الشعوب والدول الشقيقة والصديقة بكل تأكيد.

واضاف ان سمو الامير الراحل كان مثالا للتبصر السياسي والدبلوماسي ولنزاهة الموقف وصدق التعامل مع الاشقاء والاصدقاء اذ لم يكن ذلك بالغريب عنه.

واضاف ان الامير الراحل تميز بخبرة سياسية ودبلوماسية عميقة وقوية وببعد نظر وبحرص على خدمة بلاده وشعبه وكذلك الحرص على خدمة الامتين العربية والاسلامية اللتين حظيتا من جانبه رحمه الله بالاولوية والاعتبار.

واستذكر الاهتمام الشخصي لسمو الامير الراحل بالعلاقات الثنائية ما نسجه في تاريخ العلاقات المغربية - الكويتية «بعمقها وتجذرها ومضمونها الاخوي الصادق القوي المتين».

وقال ان صدق الاخوة بين سموه رحمه الله وبين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعمق الثقة بين الزعيمين الكبيرين مكن من ترسيخ تعاون استراتيجي وامتداد اقتصادي واجتماعي وثقافي بمنظور مستقبلي شامل.

واوضح ان هذا جاء بتوجيه حريص على دعم نسيج الشراكة الثنائية والتعاون والحوار والتشاور والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك الثنائية والاقليمية والدولية لا سيما على المستوى العربي والاسلامي. واعرب عن تمنياته لسمو امير الكويت الشيخ نواف الاحمد بالتوفيق.

كما عبر عن ايمانه بعمق الاخوة بين القيادتين المغربية والكويتية وحرصها ورغبتها في دعم افاق التعاون المغربي الكويتي.

من جانبه قال الأمين العام السابق للحكومة المغربية الدكتور ادريس الضحاك ان الحكمة اللامتناهية لسمو الامير الراحل وتدبيره العقلاني قاد الكويت نحو الامن والامان والسكينة والاطمئنان والرفاهية والتنمية المستدامة.

واستذكر الايادي البيضاء لسمو الامير الراحل في جميع الميادين وخاصة ميادين الخير والنماء لدولته والدول العربية والاسلامية.

واعرب عن تعازيه لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا قائلا «ليطرح الله البركة في كل اعمال خليفته صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد ويوفقه لكل ما يحبه ويرضاه». من جهته قال المنسق العام للمؤتمر القومي الاسلامي ورئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين خالد السفياني ان العالم العربي خسر برحيل الشيخ صباح الاحمد «امير الانسانية والاعتدال» و«حكيم العرب وجامع شملهم وباسط اليدين لازالة عثراتهم». وأضاف «لقد خسر العالم العربي بوفاته اميرا اصيلا تمسك بثوابت العروبة ولم يساوم على فلسطين وقدسها وبقي لاخر لحظة من حياته رافضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني وحاضنا للقضية الفلسطينية وشعبها».

واعرب عن تمنياته لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد النجاح في ابقاء راية الكويت العربية خفاقة وان تتابع رسالتها في وصل ما انقطع من اواصل الامة.

بدوره قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الكويتية بمجلس النواب المغربي النائب رشيد القبيل ان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشهود له بالحكمة والتبصر والتمسك بالمبادئ السامية والنصرة للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضية فلسطين السليبة والقدس الشريف.

واضاف في تصريح لـ«كونا» ان الفقيد الكبير الشيخ صباح الأحمد ترك بصمته المتميزة في نهضة الكويت الشقيقة على جميع المستويات في إطار ديموقراطيتها الأصيلة وقاد انخراط المرأة الكويتية في تدبير الشأن العام إسوة بشقيقها الرجل وبوأ الكويت مكانة مرموقة بين دول العالم.

واعرب باسمه وباسم مجموعة الصداقة المغربية الكويتية بمجلس النواب المغربي عن خالص التعازي وصادق المواساة لآل الصباح الكرام وللكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا.

وتضرع الى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح الجنات مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم كل ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

