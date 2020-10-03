دبلوماسيون في الأردن: صباح الأحمد قائد العمل الإنساني والأمير الحكيم

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استذكر دبلوماسيون عرب وأجانب في عمان مناقب المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد وقيادته الحكيمة وجهوده الإنسانية في المنطقة والعالم.

وأعرب سفراء وممثلو بعثات دبلوماسية في كلمات معبرة بسجل التعازي في مقر السفارة الكويتية بالأردن عن خالص تعازيهم للكويت وحكومتها وشعبها وأسفهم على رحيل «قائد العمل الإنساني» و«الأمير الحكيم».

من جانبه نعى السفير العراقي حيدر العذاري سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد ووجه التعازي للكويت قيادة وحكومة وشعبا واصفا سموه بـ«رجل السلام وأمير الحكمة والاعتدال».

كما نعى سفير الجزائر محمد بوروبة فقيد الكويت بكلمات مؤثرة مسجلا «لقد رحل حكيم العرب.. رحل صاحب السمو.. فقدنا برحيله زعيما محنكا وقائدا فذا كانت تلجأ الامة اليه في وقت الشدائد.. فقدنا رجلا من طينة الكبار نموذجا للتواضع والحكمة والحنكة السياسية». وبدوره أشاد السفير الالماني بيرنارد كامبمان في كلمته بـ«حكمة سموه الدبلوماسية ودوره السياسي البارز الذي قاد من خلالها الكويت وشعبها نحو التقدم والازدهار لعقود من الزمن».

وكذلك نعى سفير تونس خالد سهيلي سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد بعبارات مؤثرة جاء فيها «إنه لمصاب جلل ألم بالأمة العربية جمعاء في رحيل احد كبار القادة العرب الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم».

وأضاف سهيلي أنه عرف عن سموه «نكران الذات من أجل وحدة الصف العربي ورفع راية الأمة ونصر قضايا الحق والعدل والتفاني».

اما سفيرة السويد الكسندرا ريد مارك فكتبت «نعزي شعب الكويت بوفاة سمو الأمير ونحن نستذكر عطائه الممتد وفقدانه يشكل خسارة كبيرة للجميع».

وأعرب أيضا نائب السفير الاميركي مايك هانكي عن تعازيه وبلاده الحارة لفقدان صديق الولايات المتحدة الاميركية اذ كتب «سيبقى ما عمله في الذاكرة وسيتم البناء على العلاقات المميزة بين البلدين».

وبدوره اشاد المستشار بسفارة فلسطين حاتم كايد بالدعم الذي خصصه سمو الأمير الراحل والتأييد للقضية الفلسطينية على الاصعدة كافة معربا عن صادق تعازيه ومواساته للشعب الكويتي وقيادته.

وتقدم سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني واركان السفارة المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد بمبنى السفارة الكويتية في العاصمة عمان حيث فتح سجل للتعازي بهذه المناسبة الاليمة حضرها كبار المسؤولين الأردنيين الحاليين والسابقين وفعاليات رسمية وشعبية. وكان الاردن اعلن الحداد 40 يوما على رحيل سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وتنكيس الاعلام في الدوائر الرسمية والبعثات الدبلوماسية الخارجية.

