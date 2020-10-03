برلمانيون باكستانيون: الأمير الراحل أسهم بتعزيز العلاقات بين البلدين

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أعربت جموع من الباكستانيين ومنهم نواب ومسؤولون بارزون وعلماء دين ودبلوماسيون عن تعازيهم الحارة في وفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد وذلك بمقر سفارة الكويت في إسلام آباد أمس الجمعة.

وذكرت سفارة الكويت في باكستان في بيان ان سفير الكويت نصار المطيري فتح سجل التعازي لمدة ثلاثة أيام لتلقي التعازي في وفاة الأمير الراحل في مقر السفارة في إسلام آباد.

وأضافت ان رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي تقدما المعزين الذين حرصوا على الحضور إلى مقر السفارة.

وأعرب قريشي في تصريح لـ«كونا» لدى وصوله الى مقر السفارة عن حزنه البالغ لوفاة الأمير الراحل وتعازيه الحارة لشعب الكويت.

وقال قريشي «إن باكستان تربطها بالكويت علاقات ممتازة وعميقة وأخوية» مبينا ان الأمير الراحل لعب دورا بالغ الأهمية في تنمية هذه العلاقات.

وأوضح ان الأمير الراحل كان دائما يهتم بباكستان وابنائها المقيمين في الكويت متمنيا لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مواصلة مسيرة التنمية في دولة الكويت.

وفي سياق متصل أعرب عضو مجلس الشيوخ سيتارا أياز عن تعازيه لوفاة الأمير الراحل قائلا في تصريح مماثل لـ«كونا» «إن باكستان حكومة وشعبا تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت العصيب وتشاطر شعب الكويت حزنه على فقيده».

وبدوره أعرب السفير المطيري عن حزنه العميق ازاء وفاة الامير الراحل قائلا لـ«كونا» إن سموه لم يكرس حياته لخدمة الكويت فحسب بل لباقي الدول وللإنسانية جمعاء.

وأضاف ان الأمير الراحل خلف في عالمنا ارثا من الإنجازات والكرم تفخر بها امته وسيبقى دوما في أذهان شعب الكويت.

واكد ان الأمير الراحل كان حريصا على تحقيق رؤيته بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي ودولي.

وأعرب السفير المطيري عن شكره للبرلمانيين والدبلوماسيين من مختلف البلدان وغيرهم من كبار المسؤولين الذين حرصوا على الحضور الى مقر السفارة لتقديم العزاء في وفاة الامير الراحل والوقوف إلى جانب الشعب الكويتي في هذا الوقت العصيب.

