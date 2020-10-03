«نزاهة»: شهدنا رفعة البلاد ورقيها في مختلف الميادين

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نعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ببالغ الحزن فقيد الكويت والأمة العربية والإسلامية قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب ثراه. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن لفقيد الكويت الراحل الأثر الكبير والأيادي البيضاء في رفعة دولة الكويت ورقيها بشتى الميادين والصعد على مر العقود وسعيه الممتد لكل بلاد العالم سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا وتنمويا. وأضافت أن «نزاهة» كانت أحد اهتمامات سموه رحمه الله الواضحة متمثلة في حرصه على إنشائها وتوفير كل الصلاحيات والاستقلالية التي تدعمها في أداء مهامها والقيام بواجباتها. واستذكرت في ذلك حرص سموه على اطلاق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) ورعايته السامية وحضوره للمؤتمر الدولي (النزاهة من أجل التنمية) في شهر يناير 2019. وذكرت أن خارطة الطريق التي حدد سموه رحمه الله أطرها لتنمية وتحسين مستوى الدولة في كل الميادين كما أن حرص سموه على انفاذ القانون وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة أدى لتحقيق تقدم ملحوظ سيسهم بكل تأكيد في انفاذ أولويات الاستراتيحية بما يتوافق مع رؤية سموه رحمه الله لـ«كويت جديدة 2035» وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. وأعربت «نزاهة» عن الثقة الكاملة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في إكمال تلك المسيرة البناءة لترسيخ دعائم الشفافية والنزاهة بدولة الكويت.