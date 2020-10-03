جواد بوخمسين: بصمات الأمير الراحل ستظل خالدة

وطن النهار

في اجواء اليمة ملؤها الحزن والتأثر، اقامت الحسينية الجعفرية صباح امس مجلس عزاء خاص بالمناسبة الاليمة التي المت بالكويت برحيل حضرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- وسط اجراءات صحية مشددة التزاما باشتراطات السلطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور كثيف من المواطنين وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات البارزة في الدولة ومشاركة سفير الجمهورية الايرانية الاسلامية لدى الكويت.

وفي هذه المناسبة، استهل سماحة الشيخ صفاء النجفي منبر الحسينية الجعفرية، كلمة المجلس برفع آيات الحزن والمواساة الى مقام حضرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الاحمد برحيل امير الانسانية وسيد الحكمة المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد وكذلك تعزية ومواساة الأمتين العربية والاسلامية، مؤكدا ان الراحل كان أباً وأخاً وصديقاً للجميع.

وقال النجفي: «من الحقائق الواقعة في القرآن الكريم هي الموت فكل نفس ذائقته وهو انتقال من عالم لآخر وليس عدم او فناء، انما هو نزع الروح من الجسد وانتقال لعوالم اخرى وامتداد بالقبر والبرزخ ثم الى يوم القيامة، لكن كون الفقد ليس سهلاً فنحن نتأثر ونحزن ونتألم للفقد، لكن ما ان نستذكر حقيقة الموت وأنه خط علينا مخط القلادة على جيد الفتاة، على انه في نهاية الحياة سيكون للانسان لقاء مع ربه سبحانه وتعالى وسيخلد عمله الصالح بأجر في الآخرة وذكر في الدنيا».

وتابع: «عند قراءتنا لسيرة الراحل الامير صباح الاحمد تلفتنا عطاءاته وخيراته ومبادراته فهو من سمي بأمير الانسانية وها هي الانسانية جمعاء تفتقده وتبكي عليه، مشيرة الى ان شخصية سموه المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد شخصية معطاءة، فهو رجل كانت له نظرة تسامح وصلح وحرص على تقارب الإخوة والأشقاء وعدم شق الصف، فلا احد ينكر مواقفه على جميع الأصعدة الاسلامية والعربية والاقليمية وغيرها فهو اول المبادرين وأول المانحين، وهو اب اليتامى في الكثير من الأقطار، وهل للانسان مكانة اسمى من ذلك بمرافقة سيد المرسلين حينما قال انا وكافل اليتيم كهاتين».

وأضاف النجفي: «الراحل العظيم حاكم قل نظيره فليس بالبعيد موقفه المهيب وكلمته الخالدة «هذولا عيالي» عندما هب وفي اخطر الأوقات لمكان حادثة الانفجار حينها وهو مسجد الامام الصادق تسبقه لهفته ودمعته على ابنائه فهو كما قال لا يحتمل لابنائه التعب والآلام».

وفي ختام المجلس قال النجفي: «نسأل الله سبحانه وتعالى لفقيدنا الرحمة ونسأله لنا الصبر والسلوان ولصاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد التوفيق والسداد.

قائد فذ

من جانبه، شارك السيد جواد بو خمسين في مجلس العزاء، قائلا: «ارتأينا ان نقيم مجلس العزاء في الحسينية الجعفرية في يوم الجمعة على روح المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من منطلق واجبنا الوطني تجاه الراحل العظيم والقائد الحكيم الذي قدم كل ما بوسعه في حياته من اجل الكويت ومن اجل الأمتين العربية والاسلامية والعالم بجله، فسموه صاحب الأيادي البيضاء والراية العالية في خدمة البشرية والانسانية».

وأضاف بوخمسين: «بتلك العطاءات والمساهمات والمبادرات جاء استحقاق حصول صاحب السمو الامير الراحل للقب قائد الانسانية والكويت بلد الانسانية، والى اخر ايامه نجد العالم يكرم فقيدنا الراحل، فقبل ايام قليلة نال صاحب السمو الامير الراحل وسام الاستحقاق العسكري من الولايات المتحدة تقديراً لجهوده ومواقفه في سبيل الارتقاء بالحياة والمجتمعات، واشادةً بدوره في الخير والعطاء والتصالح والتسامح بين الدول».

وتابع: « الفقيد الراحل صاحب مسيرة الـ 60 عاماً عطاء بالعديد من المناصب التي تقلدها -رحمه الله- وتنقل بينها مؤسساً رائداً وقائداً فذاً ومسؤولا ذا حكمة فريدة ومنهاج متفرد، فنرى انجازاته التاريخية فيما يخص الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطفل والديموقراطية والعدالة، إذ اننا نرى في كل انجاز كويتي بصماته ولمساته الواضحة».

«هذولا عيالي»

واستطرد بوخمسين بالقول: ان «الشعب الكويتي يفتقد اليوم بصدق قائده ووالده فتلك اللهفة التي رأيتها يوم فاجعة مسجد الامام الصادق عليه السلام لا يمكن ان تنسى لأمير ترك كل شيء وهب ليطمئن على عياله، وتلك الوقفات الخالدة فيما بعد من استقبال لذوي الشهداء واقامة العزاء في مسجد الدولة الكبير والمشاعر الحانية التي اجزلها صاحب السمو الراحل، وهذا غيض من فيض للمغفور له بإذن الله تعالى». وأكمل: «نحن اليوم نطلب من الشعب الكويتي الكريم استذكار الامير الراحل دائما والدعاء له، فأميرنا قائد من طراز خاص وهذا ما استذكره سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله عند قيامنا بزيارته لشكره على مشاركتنا العزاء، حينما قال ان الامير صباح الاحمد هو امير الأخلاق والانسانية وهو مدرسة نتمنى من العالم اجمع ان يتعلم منه، كما شاركه الرأي شيخ الجامع الأزهر احمد الطيب عندما زرناه في رمضان وذكر مناقب سمو الامير الراحل بكلام يرفع الرأس وحفر في قلوبنا، فمحبتنا لهذا الامير لا توصف».

وختم بوخمسين حديثه: «نحن نعيش الآن تحت ظل بصمة وانجازات المغفور له باذن الله وها هي الدفة تسلم لاخيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد، الذي نهل من ذات منبع الحكمة والعطاء والانسانية والذي ندعو من الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بيده لما فيه خير البلاد والعباد وان يجمع كلمة اهل الكويت خلفه ويسير بنا على نهج من سبقه من قادتنا لتكمل الكويت مسيرتها المعطاءة بين الدول».

من جهته، قال امام جامع الامام الصادق عليه السلام سماحة الشيخ علي الجدي: «من الحسينية الجعفرية نعظم الاجر الى الامة الكويتية وعلى رأسهم سمو الامير الوالد الشيخ نواف الاحمد الصباح على رحيل والد الجميع الامير الحنون العطوف صباح الاحمد -رحمه الله تعالى-، مؤكدا ان الكويت وأهلها ومعهم الحسينية الجعفرية لبسوا ثوب الحزن وفقدت بفقد الراحل الحكمة.

وأضاف: قال الله سبحانه تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم «ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا»، فكان -رحمه الله- حكيم العرب، وقال مولاي امير المؤمين علي بن ابي طالب سلام الله عليه «العدل اساس الحكم»، وقد عرف اهل الكويت العدالة الاجتماعية منه -رحمه الله- فكان زمانه وزمان حكمه يتصف بهذه العدالة الاجتماعية الرائعة، سائلا الله سبحانه تعالى الرحمة والاحسان للراحل وان يسكنه فسيح جناته برحمته الواسعة وأن يمد سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بالعمر المديد وان يعمر بوجوده اهل الكويت ويسعى الكويتيون بأيديهم الى بناء هذا الوطن الغالي العزيز».

من جانبه، وبكلمات يعتصرها الألم وعيون دامعة وقلوب فاقدة، الوزير السابق علي الموسى، في نعي صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد: «في هذا المكان المقدس قرب مسجد الامام الصادق والذي كان موقع جريمة نكراء من عصابات الارهاب، ومن ثم موقف للأمير الراحل موقف تاريخي لم يسبق له مثيل عندما حضر المغفور له الى مكان الحادث بلا حراسة ولا موكب ولا تفتيش للمكان ولا ترتيبات، فصاحب ذلك القلب الكبير كان مشغولاً بأبنائه اسرع الى المكان بعاطفة الاب دون اي شي آخر».

واكمل الموسى: ان «رحيل صاحب السمو خسارة جسيمة من جميع الاتجاهات باعتباره اميرا انسانيا يقدم القيم الانسانية على ماعداها، والمتابع لمسيرة الراحل يقرأ طبعه المجبول على مد يد العون والهبة لنجدة المحتاج والقيام بالواجب الانساني في جميع الأحداث والمناسبات، فمعدنه الطيب الانساني قد جذبنا وغرس فينا عشقه وفخرنا بالانتماء لابوة، ومن ذلك المنطلق ارتأينا ضرورة اقامة مجلس عزاء لوالدنا وقائدنا، فالموت امر الله سبحانه تعالى وليس لنا الا ان نرضى بقضاء الله وقدره راجين المولى عزوجل ان يتغمد المغفور له برحمته الواسعة».

من جانبه، بدأ نائب رئيس مجلس امناء وقف الامام الاحقاقي في جامع الامام الصادق عليه السلام طارق البغلي حديثه قائلا: « قال الله الكريم في كتابه الحكيم «وبشر الصابرين»، فقد وصلنا هذا الخبر المؤسف برحيل سيدي ومولاي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- وهذا الخبر قد كسر قلوبنا فقد فقدنا امير الانسانية وامير الرحمة والتواصل ولاننسى دور سموه في جامع الامام الصادق عليه السلام عندما حضر في اقل من نصف ساعة حتى ذرفت دموعه حينما شاهد الجرحى والقتلى وقال كلمته المشهورة «هذولا عيالى»، مضيفا «ونحن كذلك نبكيك يا مولاي يا سيدي صاحب السمو رحمك الله واسكنك فسيح جناته». من ناحيته، قال عطية الحداد: ان «في هذا اليوم الجمعة الموافق 2 اكتوبر 2020 نقيم مجلس الفاتحة على روح الراحل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- في هذه المناسبة الحزينة والمصيبة الكبيرة سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جنات الخلد، ونسأل الله سبحانه تعالى ان يلهم اهله واسرة آل الصباح الكرام سيما صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصبر السلوان وان يعينه على هذه المسؤولية والحمدلله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهته، قال علي القطان، نتقدم بالعزاء لوفاة امير الانسانية وامير الامة العربية والاسلامية الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- في الحسينية الجعفرية المباركة، ونستذكر في هذا اليوم موقف الراحل عندما دخل مسجد الامام الصادق عند التفجير الارهابي الانتحاري التكفيري، حيث قال الراحل كلمته وعيونه تذرف الدموع «هذولا عيالي» التي هزت الشعوب والعالم واصبحت مسارا لجميع الحكام، حيث وأد الفتنة في لحظتها».

وأضاف: «حقيقة نستذكر هذا اليوم المبارك في الحسينية الجعفرية العامرة كل اللحظات والافكار وهذه الجموع المباركة التي تحضر الآن للتعزية حيث فقدنا رجل الانسانية، ومن هنا من بلد الانسانية نقدم العزاء للشعب الكويتي واسرة ال صباح الكرام بفقيدنا وفقيد الامتين الاسلامية والعربية وجميع الشعوب».

من جانبه، تقدم صباح العطار، الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد، كبير العزاء بوفاة رمز المحبة والعطاء سمو الشيخ صباح الاحمد ونسأل الله العلي القدير ان يرحمه ويسكن روحه الجنة مع الاولياء الصالحين وندعو لصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد بالتوفيق وان يعينه الله على هذه المسؤولية الكبيرة ويوفقه لما فيه الخير للوطن والمواطن بإذن الله تعالى.

بدوره، شارك سماحة السيد داخل حسن في مجلس العزاء بكلمة، قال فيها: «لا امتلك الصلاحية ولست مفوضا بان اتحدث باسم الحسينية الجعفرية وباسم جامع الامام الصادق عليه السلام، ولكن خلال مواكبتي خلال هذه العقود الطويلة من الزمن اذكر انطباعا شهيرا خالدا للفقيد الراحل وهي الكلمة ذات المغزى الكبير «هذولا عيالي»، مؤكدا ان هذه كلمة تحمل بين سطورها وبين حروفها كل معاني المحبة والعواطف والمشاعر النبيلة.

