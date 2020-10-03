محمد آل خليفة: فقدت الأخ الكبير والعزيز ورفيق الدرب

وطن النهار

قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين لدى مشاركته في تقديم العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-: بقلوب يعتصرها الحزن والألم نودع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشــيخ صبــاح الأحمـد الجابر الصبــاح طيب الله ثراه. وبرحيله افتقدت الأخ الكبير والعزيز رفيق الدرب الذي تعلمت منه الكثير من سيرته العطرة وصفاته الحميدة وحبه للناس وعمل الخير.

وأضاف: وبرحيله نفتقد القائد الحكيم، رجل السلام والتآخي ذلك هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عنوان الحكمة وأمير السلام الذي عرفته عن قرب وشهدت مواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة. وقال: لقد فقدت الكويت والأسرة الخليجية والأمتان العربية والإسلامية والعالم قائداً فذاً عمل لخير وطنه وشعبه، ولتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه لحل الخلافات على الساحتين العربية والإسلامية، حيث تحمل رحمه الله الكثير من المشقة والعناء لتحقيق ما كان يؤمن به من أهداف سامية ونبيلة وصولاً للأمن والاستقرار فيما بين الدول والشعوب.

وأضاف: لقد رحل أبو ناصر وفي جنة الخلد مثواه بإذن الله، وان أعماله الإنسانية وإنجازاته الكبيرة ستبقى تخلد ذكراه العطرة وصفاته الحميدة والتي ستظل في ذاكرتي ووجداني ما حييت.

وقال: إنني وانا أتقدم الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت والشعب الكويتي وأسرة الصباح الكرام باحر التعازي وصادق العزاء لأدعو المولى العلي القدير أن يتغمد فقيد الكويت والاسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وان يديم على الكويت أمنها وتقدمها ورخاء شعبها.

