مؤسسات العمل الخيري: الأمير الراحل كرَّس حياته للإنسانية

وطن النهار

في كلمات قصيرة موجزة عبرت مؤسسات وجمعيات العمل الخيري المنتشرة في ربوع الكويت عن حزنها وألمها لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مستذكرين ما قدمه سموه من دعم لكل محتاج، واغاثة لكل مستغيث، وعون لكل من يطلب العون.

وقالت: ان ايادي سموه البيضاء وصلت الى الدنيا كلها من دون أن تفرق بين مكان ومكان بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.

تاريخ مشهود

الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية قالت: ببالغ الصبر والاحتساب وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة صاحب السمو الشيخ صباح أمير البلاد وقائد العمل الإنساني رحمه الله، مضيفة انه برحيل سموه يكون العالم قد خسر حاكما مخلصا وقائدا إنسانيا من طراز فريد. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن أسرة الهيئة الخيرية برئيسها المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق ومجلس إدارتها والعاملين فيها وقد آلمهم وأحزنهم هذا المصاب الجسيم. وذكرت أنها الهيئة تستذكر رحلة العطاء الثرية والزاخرة للأمير الراحل وسجله الريادي في خدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وأكدت أن العمل الخيري الكويتي شهد في عهد سموه رحمه الله تطورا مؤسسيا مشهودا وحركة انتشار واسعة في مختلف أنحاء العالم أسهمت في انتشال ملايين الفقراء من مستنقع الجهل والمرض والحاجة وتخفيف معاناة المنكوبين من جراء الحروب والكوارث. وبينت ان توجهاته السامية -رحمه الله ودعمه المتواصل لمسيرة العمل الخيري كان لها الأثر البالغ في دعم مشاريع التنمية المستدامة.

وأشارت إلى إن الراحل كان صاحب رؤية إنسانية ثاقبة ومواقف منصفة للعمل الخيري فقد كان يردد في العديد من المناسبات أن العمل الخيري تاج على الرؤوس وأن العمل الخيري هو الذي حفظ الكويت. وأفادت أنه منذ تولي سموه رحمه الله مقاليد الحكم عام 2006 برز العمل الخيري معلما مميزا من معالم السياسة الخارجية للبلاد وركيزة أساسية من ركائزها في بناء العلاقات. ولفتت إلى أن تاريخ الأمير الراحل حافل بمواقف إنسانية عظيمة جسدت ما جبل عليه أهل الكويت جيلا بعد جيل من حب للعطاء والبذل ومساعدة المحتاجين وجعلت كويت الخير واحدة من أهم الدول المانحة وقلدتها مكانة مرموقة في صدارة العمل الخيري والإنساني العالمي.

ونوهت باستجابة سموه رحمه الله للنداءات الإنسانية الدولية واستضافة الكويت للعديد من المؤتمرات الدولية المانحة لدعم الوضع الإنساني في سورية والعراق وفلسطين والسودان فضلا عن توجيهاته للهيئة الخيرية بتنظيم مؤتمرات دولية موازية للمنظمات غير الحكومية لدعم شعوب تلك الدول وتدشين الحملات والمبادرات الإغاثية والتنموية في العالم على مدار العام. وأوضحت «الهيئة» أن الراحل طيب الله ثراه كان من أهل البذل والعطاء وأصحاب الأيادي البيضاء وقد تجلى ذلك في دعمه العديد من المبادرات والقرى الخيرية النموذجية ورعايته فعاليات «الهيئة» ومن أحدث ما تبرع به قبل رحيله رحمه الله بناء قرية الكويت المؤلفة من 300 بيت بمدينة صباح الأحمد في منطقة الشمال السوري. وذكرت أنه بموجب هذا التاريخ الإنساني الناصع البياض للأمير الراحل رحمه الله استحقت الكويت تكريما دوليا خاصا في التاسع من سبتمبر 2014 من قبل الأمم المتحدة بتسميتها مركزا انسانيا عالميا وتتويج سموه قائدا للعمل الإنساني ليكون أول رئيس عربي يحظى بهذا التكريم العالمي الرفيع. وتابعت أن تاريخ 9 سبتمبر من كل عام سيظل مناسبة تاريخية ووطنية ملهمة للأجيال وشهادة أممية على إنسانية الكويت واصطفافها وأميرها الراحل وشعبها المعطاء إلى جانب المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم. وقالت «الهيئة» إن الراحل رحمه الله بحكمته وحبه للخير خلف إرثا خيريا كبيرا وقدم نموذجا يحتذى في القيادة والبذل والعطاء راجية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وفيض مغفرته وعظيم رضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

أعمال شامخة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية الشيخ د. جاسم مهلهل الياسين: يرحل الكبار وتبقى أعمالهم شامخة شاهدة على عظمتهم وجليل قدرهم ومكانتهم السامية، وقد رحل عنا أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد أن وضع العمل الخيري الكويتي تاجا فوق الرؤوس وأوصله إلى العالمية برعايته يرحمه الله مسيرة الخير والعمل الإنساني ومواقفه الإنسانية النبيلة تجاه إغاثة الشعوب المنكوبة وامتداد أيادي سموه البيضاء بالعطاء ومساندة المحتاجين والمساكين والأيتام بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني لوطننا الحبيب الكويت. وتوجت أعماله الإنسانية -يرحمه الله- بتسميته من قبل الأمم المتحدة قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت «مركز العمل الإنساني» وهذا التكريم من أعلى منظمة أممية وسام شرف للعمل الخيري الكويتي، وتتويج لمسيرة الخير الكويتية والتي بدأت منذ عشرات السنين وساهمت في الإغاثة الإنسانية وتخفيف المعاناة على العديد من شعوب العالم.

واستذكر الياسين في هذا المقام إشادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون خلال تلك الاحتفالية (في التاسع من سبتمبر 2014) بجهود سمو الأمير يرحمه الله التي ساهمت في تمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث، فقد أكد بان كي مون في كلمته آنذاك أن «الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورغم صغر مساحة البلاد لكن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة».

وأشار الياسين إلى أن «المبادرات التي قامت بها الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد ما ساعد الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك»... اللهم كما رفعت منزلته في الدنيا فارفع درجته في جنة عرضها السماوات والأرض واجزه عن الكويت وأهلها وعن الإنسانية خير الجزاء وارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام في جمعية الرحمة العالمية الشيخ يحيى سليمان العقيلي «نعزي أنفسنا وأهل الكويت والعالمين العربي والإسلامي بوفاة أمير الكويت وقائد العمل الإنساني المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -يرحمه الله-. وأضاف: لقد اكتسبت الكويت في عهد أميرها الشيخ صباح -يرحمه الله- سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الخيري والإنساني، وتقديرا لما قدمته الكويت من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم، عمدت منظمة الأمم المتحدة إلى تتويج تلك الجهود بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني» وإطلاق لقب «قائد العمل الإنساني» على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -يرحمه الله-، هذا التكريم يضع الكويت في مكانها اللائق بين دول العالم، واعتراف من الأمم المتحدة بالمكانة العالمية لصاحب السمو أمير البلاد، ففي عهد سمو يرحمه الله تحققت الكثير من الإنجازات الإنسانية الدولية باسم الكويت والتي شاركت فيها جمعية الرحمة العالمية وأخواتها من الجمعيات الخيرية، وأبرزها مؤتمرات دعم اللاجئين السوريين التي احتضنتها الكويت، والدعم المستمر لإغاثة غزة، وعشرات الحملات الإغاثية في مختلف دول العالم. واختتم قائلا: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم لدينه ووطنه وللإنسانية في ميزان عمله الصالح ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أحرف من نور

من جهته، تقدم المدير العام في «نماء للزكاة والتنمية المجتمعية» سعد مرزوق العتيبي بخالص العزاء إلى آل الصباح والشعب الكويتي في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مشيراً إلى أن العالم اليوم خسر رجلاً يتمتع بمكانة دولية وعربية كبيرة.

وأكد أن رحيل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو خسارة فادحة للكويتيين وللعالمين العربي والإسلامي مشيداً بمناقب سمو الأمير الراحل والبصمات العديدة التي تركها سموه على المستويين الداخلي والخارجي وفي مقدمتها دعم استقرار الدول سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن سعي سموه رحمه الله الحثيث في مساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض، والسعي لـ«إحياء السلام» فالأحداث المتوالية في العالم وقضاياه، وفي مقدمتها النزاعات والحروب ومواقف سموه المتزنة إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم أظهرت بشكل جلي حكمة وحنكة سموه. وأضاف إنه في الوقت الذي اجتاحت فيه العالم توترات وصراعات حادة وعنيفة خلفت ملايين الضحايا، برز الدور الدبلوماسي والإنساني الرائد لسمو الأمير -رحمه الله- سواء أكان في عقد المصالحات أو الوقوف بجوار الأشقاء من خلال فتح أبواب دولة الكويت لاستضافة العديد من المؤتمرات الدولية المانحة لدعم الأوضاع الإنسانية في الكثير من دول العالم.

وأكد أن سمو الأمير رحمه الله سطر اسمه بأحرف من نور في سجلات العطاء والعمل الإغاثي والتنمية المستدامة، وجعل من الكويت مركزا إنسانيا عالميا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توجت سموه قائدا إنسانيا تقديرا لدور الكويت الانساني الذي تجلى في استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، ورئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن بالشراكة مع المملكة المتحدة ومملكة النرويج والمانيا والأمم المتحدة. واختتم العتيبي تصريحه بالدعاء لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سائلاً الله تعالى أن يُنعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يخلف أهل الكويت في هذا المُصاب الجلل خيراً، كما ندعو الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمنا وأهل الكويت جميل الصَّبر والسّلوان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا « وإنا على فراقك يا صاحب السمو لمحزونون»، وعزاؤنا قول الله تعالى: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).

ومن جانبه تقدم مساعد مدير العلاقات العامة والاعلام في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي وليد الكندري بخالص العزاء للكويت وشعبها في وفاة المغفور له بإذن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأضاف أن العمل الخيري والإنساني شهد في عهد سمو أمير البلاد رحمه الله تطورا كبيرا وانتشارا واسعا من منطلق إيمان سموه بنبل الرسالة الإنسانية ودورها في إنقاذ الأرواح، وحرصه على انتشال الفقراء من مستنقع الجهل والمرض والعوز، وأوضح الكندري أن أيادي سموه رحمه الله البيضاء امتدت إلى جميع أصقاع العالم لمساعدة الشعوب الفقيرة وتخفيف معاناة المتضررين من جراء الكوارث والأزمات الانسانية، مستذكرا توجيهات سموه لتنظيم حملات أخرى لإغاثة ضحايا الزلازل والفيضانات والمنكوبين في كل دول العالم. واختتم قائلا: استطاع سمو الأمير رحمه الله بنظرته الثاقبة وفطنته وسرعة بديهته التعامل مع قضايا الكويت الداخلية والسياسية والاقتصادية، واتخذ في سياقها القرارات اللازمة التي أسهمت في رفعة الوطن والارتقاء بالمواطن، وكثيرا ما أكد رحمه الله أن الوحدة الوطنية الجامعة هي الركن الأساس في تماسك ابناء الشعب الكويتي وحرصهم على ثوابتهم وتراثهم الأصيل داعياً الله عز وجل أن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.

بدورها نعت جمعية النجاة الخيرية إلى الشعب الكويتي، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع شعوب العالم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية العم أحمد سعد الجاسر بأن مصاب الكويت جلل وعظيم في وفاة سمو الأمير داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان. وأضاف الجاسر: كان الشيخ صباح قائدا إنسانياً بحق أحب شعبه، وبادله شعبه حباً بحب، كما حظي باحترام وتقدير الشعوب العربية والإسلامية والعالم كله، ولم يأت ذلك من فراغ بل كان انعكاساً لحكمة وعقلانية سموه، ومواقفه الإنسانية المشهودة. وأكد الجاسر أن فقيدنا رحمه الله تعالى كان له دور كبير في تميز الكويت في الجانب الإنساني وكان طوال حياته داعما للعمل الخيري، والمؤسسات الخيرية الكويتية، ونسأل الله أن يتقبل منه كل ما قدم للمستضعفين والمحتاجين حول العالم.

إنجازات كبرى

من جهتها أصدرت جمعية إحياء التراث بياناً بيان حول وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - استهلته بقول الله تعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (البقرة: 155-156)

وأضافت: رضا بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة أميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله تعالى-؛ وإذ نعزي أسرة آل الصباح الكرام، ونعزي الكويت وأهلها بهذا المصاب الجلل، فإننا نستذكر للفقيد -رحمه الله- ما شهدناه في عهده الميمون من إنجازات كثيرة، من أهمها: درء الفتنة والحفاظ على أمن الوطن، واستمرار الرخاء والتنمية لأبنائه، والحفاظ على اسم الكويت عالياً بين دول العالم، وتأكيد دورها السياسي والاجتماعي والخيري على المستوى العالمي.

وقد توجت جهود سموه - رحمه الله - في المجالين الإنساني والخيري، ودعمه المستمر للجمعيات الخيرية بأن استحقت الكويت - وبجدارة- اختيارها مركزاً للعمل الإنساني، واختيار سموه - رحمه الله - قائداً للعمل الإنساني.

وإنا لنسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ويدخله الجنة برحمة منه وفضل، وأن يوفق أمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وأن يسدد خطاه في حمل الأمانة، وأن تستقبل الكويت عهدا جديدا ملؤه الأمن والاستقرار والتقدم لبلدنا الكويت.

