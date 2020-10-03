تشخيص الفساد علامة إيجابية

آراء

لعل اولى خطوات العلاج وأهمها لأي مرض كان هو التشخيص والأهم ان يكون تشخيصاً سليماً. فما تعيشه الكويت ومنذ زمن بعيد وبين آن وآخر حالات متعددة من الفساد وبدرجات مختلفة بعضها يشرعن والآخر لا يعلمه الا فئة محدودة.

الا ان وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جعلت من المعلومة سريعة في الانتشار والمداولة وكما يقال «كشفت المستور».

أدى ذلك الأمر الى عدم قدرة الفاسدين ومن يرعاهم على التصدي لمثل هذه الموجة الشعبية من التذمر والاشمئزاز ومن تلك الحالة المطالبة بالقصاص من الفاسدين، ناهيك ما وصل اليه الفساد من ذروة غير مسبوقة في تاريخ الكويت.

فبدأنا ننظر يميناً وشمالاً للبحث عن غير الفاسد فلا نتخيل وجوده... وكأنه نادر الوجود لاسمح الله، لا ان القول السائد هو «ان خُليت خربت»

فهناك ايادٍ بيضاء نظيفة من ابناء هذا البلد المعطاء لم تمسها شائبة.. ولله الحمد.

ان ما ينبغي علينا الآن فعله وفي هذه المرحلة بالتحديد هو تكاتف تلك الأيادي النظيفة لاجتثاث ذلك المرض ومن يرعاه بأساليب ناجعة غير ترقيعية هدفها كسب الوقت والرهان على ذاكرتنا، وذلك لن يكون الا باختيار الأصلح من ابناء هذا الوطن الأقوياء الأمناء وهم كثر.. وأتت الآية الكريمة استدلالاً على ذلك «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» صدق الله العظيم

ومن هنا علينا قبل فوات الأوان وانقضاء المدة بين التشخيص والعلاج ان نحسم الأمور حيث لا ينفع بعدها علاج.

أطالب كمواطن كويتي مؤتمن على وطني عشت على ارضه ولم اعشق سواه ولا بديل لي غيره حملت الأمانة لأوصلها لأبنائي من بعدي... اطالب ان يتم اختيار القوي الأمين للقيام بهذا الدور والقصاص من الفاسدين دون الاكتراث لانتمائهم الأسري او غيره.

اللهم ارزق اصحاب القرار البطانة الصالحة التي تمكنهم من ذلك.

انك سميع مجيب.

ودامت الكويت شامخة ابية عصية على العابثين.

ودمتم

