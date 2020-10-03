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آراء

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رثاء

غاب الصباح


حصل الذهول وضجت الأمصار
مذ أن أتتنا تلكمُ الأخبار
غاب الصباح وغابت الأنوار
وبدا كئيبا مذ علاه دثار
غاب الأميرُ وقد بدت في ظلمة
كلُّ الدنا مذ شاءت الأقدار
فدعاك ربُّك يا (صباح) لجنةٍ
ودعاك منها البَر والأخيار
شاء الإله بأن توارى تربةً
في كل قلبٍ تربةٌ و أُوار
سيسجل التاريخ أنك قائدٌ
تحكي به الأفعال والآثار
فبنيت مجداً شاهداً وحضارةً
وسمت بكل شواهدٍ أنوار
هبَّ الجميع وداع محبوبٍ لهم
والثكلُ في قلبِ الحزينِ النار
بكت القلوبُ بكل حبٍ عبرةً
الدمع من فرط الهوى أنهار
غاب الحكيم (صباح) عدلٌ قائم
بين الجميع فشُدت الأنظار
شيخٌ تجلى في مهابة شامخٍ
أضحى له الشأن الرفيع فخار
ترنو إليك وفي المحاجر غصةٌ
حتى الدموع أصابها الإعصار
الحق قولٌ وهو فيك سجيةٌ
حبٌ ومرحمةٌ بكم ووقار
وبكم صفاتُ تسامحٍ وتعاطفٍ
وبكم صفاتٌ صاغها الغفار
يامطفئ الفتن المسعَّرة التي
فيها العداوة أُضرمت وسُعار
كالماء أنت وللشدائد تنبري
وبكل عزمٍ زادُك الإصرار
حتى سموتَ بكل عزٍ وارتقت
بكم الكويت ورامها الأحرار
يا واهباً في كل نازلةٍ دهت
كفاً سخياً  كلُّه  إيثار 
وبك استقرت في الكويت سلامةٌ
غزوُ الجبان وقد دهاهُ العار
يا واهباً كلَّ المحبة  لاتنم
اليُتم خيَّم  باكياً  والدار
هذي الجموعُ أتتك زحفَ مودعٍ
من كلِّ فجٍ  والحنين يُثار


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