وداعاً يا فقيد الإنسانية

آراء

لقد كان للنبأ الذي هبط بنا في يوم الثلاثاء 29 سبتمبر من التأثير ما لا يكاد يستطيع العقل تصديقه، كم هو حجم الحزن والاسى الذي يعانيه كل كويتي بل كل عربي ومسلم لرحيل قائد الانسانية واين السبيل لمواجهة هذه الاحزان التي تعتصر افئدتنا جميعا؟ فالخسارة فادحة وشخصية بمواصفات سمو الامير الوالد الاب الراحل الشيخ صباح الأحمد من الصعب ان تتكرر.

رحل ربان السفينة الذي ستظل شمسه ساطعة في تاريخ الوطن والعالم وسيظل علامة فارقة في تاريخ الامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع عندما شكل بحكمته ورؤيته الثاقبة وقدرته على استشراف المستقبل في احلك الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، لم يغب عن حقيقة الدول العربية والاسلامية التي كانت تعود اليه في اتفاقاتها واختلافاتها وترى فيه القائد الانسان، لم يغب دائما عن مفهوم الامن وعن مفهوم السلام ولغة الحوار.

هكذا مواقف القادة العظام لا تمحوها الايام ولا الرحيل، رحل قائد الانسانية بعد مسيرة استمرت 14 عاما على سدة الحكم، كان عنوانها العمل المخلص والانجاز في جميع المجالات حتى غدت الكويت (مركزا للعمل الانساني)، رحمك الله يا فقيد الامة.

ونبتهل الى الباري الذي جلت قدرته بأن يشمل بحفظه وطننا الغالي وان يديم نعمة الامن والامان والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، اللهم امين.. انا لله وانا اليه راجعون.

