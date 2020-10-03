آراء

لم يكن ذاك الانتقال من بيت إلى بيت هو الأول من نوعه..

تلك المحنة التي أصابته، ذاك الحزين التعيس..

بل كانت تلك الخامسة عشرة، التي يتحول فيها قسرا لا اختيارا.. من شقة إلى شقة، ومن منطقة إلى منطقة.. ومن مكان إلى مكان.. عبر الزمان.. وتحول الايام

بلادٌ يحتكم فيها محتكروا الأراضي، على إسكان المواطنين.. والاراضي شاسعة في فضاء في ظل غياب الدولة عن معضلة الشعب الأولى.

فهم أقوى من كل قانون ودستور وحقوق..

ترتفع فيها الأسعار إلى أرقام فلكية، يصعب فيها شراء منزل، حتى صارت الكويت تتصدر الدول في سعر العقار الفاحش المتوحش..

طوال خمس وعشرين سنة عشناها عجافا من انتقال إلى انتقال.. ذاك المواطن الغلبان..

لم يحيا فيها رغد العيش والاستقرار.. كان ذاك اليوم قاصم الظهر بالنسبة له فقد باتت حياته على شفا حفرة من الانهيار..

ضغوط وقروض وحر وزوجة نكود..

واعده المؤجر الذي سكن عنده، واقسم له أغلظ الايمان، انه لا يريد الشقة بتاتا..

وإنه له أن يقضي فيها إلى ما شاء الله.. ولو عشر سنين.. حتى تنال فيها منزلك، من توزيع الأراضي للدولة.. ولو بعد حين.

تغيرت الأحوال، وذهبت كلمات الرجال أدراج الرياح.

كم هي الوعود التي لم تنجز ويلتزم بها في هذه الأيام.. بينما يموت آخرون فيما مضى جراء كلماتهم ووعودهم.

وما دام ليس لك بيت تملكه، فأنت في رحمة الملاك، إلى إن يقضي الله لك أمرا.. أو يحدث لك معجزة كبرى.

ربع قرن في نحسٍ مستمرٍ، أصابه لسنوات طوال.. وليس له به طاقة ولا احتمال..

فقد منزله وأسرته وأطفاله.. جراء ذاك التيه والتجوال..

ذهبت زوجته وتركته في أحلك الظروف.. وهي التي كان يظنها سندا وموئلا وسكنا..

جلس يلم شعثه وأثاثه في بداية الشهر.. فقد حل يوم الإخلاء..

جلس يكرر ويعزى نفسه ببيت من شعر الصالحين:

طلبتُ المستقر بكل أرضٍ

فلم أر لي بأرض مستقرا

عمليات الانتقال من بيت إلي بيت تأخذ قرابة شهر..

اسبوعان من التحميل، واسبوعان آخران من الوضع والترتيب..

في كل موضع من المكان.. ذكرى وروح ووجدان..

كان يحاول ان يطوي الذكر صفحا عن التفكير في وضعه وحياته، وما حل بها من عنتٍ وغربال.

لكن الواقع اقسى من كل خيال.. وهذه الدنيا لا تسير.. على ما يشتهي الإنسان ويريد..

ظل يكابر ويعاند حقيقة ما جرى.. لكن حينما بدأ بجمع مقتنياته.. هلت دموعه تترا..

كنهر الفراتِ، كل شيء يداري ويواري إلا صور الاغلف والبوم الصور..

آه من النائباتِ وآه من الشتاتِ، لم يكن يستطيع أن يضعها بسرعة في الصناديق.. كغيرها من الاشياء، بل تأخذ كل صورة حظها من الامنيات.. وبرهة من خيال كان أجمل الذكريات.

صلى ركعتين.. تلى في أولها سورة البقرة «قد نرى تقلب وجهكَ في السماء فلنُولينّك قبلة ترضاها»، وفي الثانية «الانشراح» «ألم نشرح لك صدرك»

كان بإمكانه الدخول في محاكم وقضايا وحقوق لكن الرجل ألطف واعز واجل من يتعامل بالمماحكات والمعاندات والكذبات.. قبل إن يترك صدر الباب الأخير.. وهو يجر خلفه حزناً عميقاً..

نظر إلى فتح الباب وكان وهج الشمس ينفذ من خلالها.. ظل هكذا لفترة من الوقت.. ينظر.

من الغريب بمكان ان تثير فينا الجوامد والابواب هذا الإحساس.

بعد أن استمر لدقائق معدودة متسمراً وجهه قبل الباب..

ولّى وجهه قبل المغرب، فرأى غروب الشمس إلى زوال..

اتصل على المالك قبل مغيب ذاك اليوم من بداية الشهر، فقال له:

إن تصافينا جعلناها محبة... وإن تعادينا جعلناها مراجل

مفاتيحك، تحت موطئة الباب من الشقة..

خرج وهو يلهث ويتمتم بينه وبين نفسه:

«ربِّ ابنِ لي عندك بيتا في الجنة وبيتا في الدنيا.. »

حتى عقله الباطن يقوده كل يوم إلى المكان، الذي اعتادت سيارته الذهاب اليه.

قال الفيلسوف هيراقليطس: «الشيء الثابت في الوجود، هو التحول»

