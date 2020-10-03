صباح الإنسانية ستبقى خالداً في قلوبنا

آراء

«احبائي واخواني وابنائي اهل الكويت الاوفياء ان قلقكم يتعبني ويؤلمني فكيف ارتاح اذا لم تكونوا مرتاحين وكيف يهدأ لي بال اذا كنتم قلقين أريدكم ان تطمئنوا ولا تقلقوا فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية وان غدا بإذن الله سيكون افضل من يومنا فالكويت ولله الحمد بخير ونعمة وستظل بعون الله بأمن وأمان تحرسها عناية المولى الكريم ثم سواعد ابنائها ووحدة اهلها وتساندها قوى الخير والحق والعدل بالعالم وخيراتها التي تنفع الناس في مشارق الارض ومغاربها».. بهذه الكلمات الموجزة والمعبرة في معناها اختزل (الامير الانسان) الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

عشقه لهذا الوطن وخوفه عليه، نستحضر روح كلماته فنستلهم منها القوة والثبات على حب هذه الارض والتفاني في خدمتها.

هذه الكلمات التي اصبحت خالدة لدى جميع الكويتيين وتبث بنفوسهم الطمأنينة، ونحن نعاهدك ان تبقى الكويت في قلوبنا كما كانت في قلبك وان نعمل كما اردت لبناء المستقبل ومتابعة المسيرة والتخطيط العلمي والعمل الدؤوب من اجل كويت مزدهرة وان نكون جنودا مخلصين لخدمة الكويت ورفعة شأنها والدفاع عن ترابها، وستبقى «هذولا عيالي» تدوي في مسامعنا ويلتهب بها حماسنا عجبا وثناءً تأبى ان تفارق مخيلتنا ما حيينا.

نسأل المولى عزوجل ان يكرم فقيدنا الغالي برحمته الواسعة ومغفرته ورضوانه ويسكنه جنات النعيم، كما نسأله ان يمد سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح تلميذ مدرسة الاوائل وصاحب الخبرة الكبيرة والتجارب الطويلة بموفور الصحة والعافية وان يسدد خطاه لاستكمال مسيرة البناء والنهضة في وطننا الغالي وان يعين سموه على حمل الامانة واكمال مسيرة سلفه اميرنا الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وأن يديم على وطننا نعمة الامن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.

