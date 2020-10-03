الروضان: صاحب السمو الأمير قامة سياسية وخير خلف

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قال وزير التجارة و الصناعة خالد الروضان ان صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد قامة سياسية وانسانية فريدة، وصاحب حكمة ورؤية ثاقبة مؤكدا قدرة سموه على قيادة نهضة تنموية واقتصادية شاملة في دولة الكويت.

وصرح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعد جلسة أداء اليمين الدستورية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاعتلائه سدة الحكم ان سموه خلف لفقيد الوطن الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واضاف ان الشعب الكويتي على ثقة كاملة بقيادة سموه على متابعة مسيرة المغفور له باذن الله في التقدم وازدهار الوطن والبناء على المنجزات الخارجية والداخلية للكويت.

وأكد الروضان ان صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد خير خلف لخير سلف وأحد المساهمين في بناء الكويت الحديثة وارساء دعائمها وتحقيق نهضتها.

وأوضح الروضان نجدد العهد لسموكم على مواصلة البذل والجهد للارتقاء بوطننا وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتنويع مصادر الدخل الوطني، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ذخرا ونبعا للخير والعطاء بوطننا الغالي وان يديم على وطننا الحبيب امنه واستقراره ورخاءه.

