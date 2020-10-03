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العفاسي: التوفيق والسداد لقائد مسيرتنا


عبر وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي عن بالغ أمنياته بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد بعد ادائه اليمين الدستورية في مجلس الامة.
وقال: نسأل الله التوفيق والسداد لقائدنا وأميرنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لتسلمه مقاليد الحكم في جلسة القسم الدستوري وأن يعينه على أكمال مسيرة سلفه اميرنا الراحل صباح الاحمد رحمه الله وان تظل الكويت واحة أمن وأمان وأزدهار في ظل حكامها الميامين.
قال العفاسي «يشرفني أن أغتنم هذه المناسبة لتأكيد التزام العاملين في وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات سموكم باعتبارها النبراس الذي يضيء لنا الطريق لتحقيق رؤية الكويت 2035».


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