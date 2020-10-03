اقتصاديون: سدَّد الله خطى أمير الكويت لاستكمال مسيرة البناء

آراء

أكد عدد من الاقتصاديين والخبراء أن الخبرات المتراكمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ستمكنه من استكمال مسيرة البناء والتنمية لرائد النهضة التنموية في الكويت الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – وأن لديه رصيد كبير من الخبرات السياسية والاقتصادية التي تمكنه من ادارة دفة القيادة بحكمة واقتدار.

وأوضحوا عبر «النهار» أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد – حفظه الله- قادر على تحقيق وتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035» بحكمة واقتدار كونه أحد الداعمين لها، والذي كانت له اسهامات مشهودة بالتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل.

وأجمع المتحدثون على ثقة الشعب الكويتي في قيادة سمو الأمير وقدرته على العبور بالكويت الى بر الأمان رغم التحديات التي تعصف بالكويت في مختلف المجالات، لافتين أن الشعب الكويتي يتطلع لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها الشيخ صباح الأحمد والتي تمثل حجر زاوية رئيسية في استكمال مسيرة الاصلاح والتنمية في كل القطاعات.

وأشاد المتحدثون بمناقب صاحب السمو أمير البلاد في مختلف المجالات، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاه وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن تتحقق على يديه الكثير من تطلعات وأمنيات الشعب الكويتي. وفيما يلي التفاصيل....

بداية، أشار وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل الى تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم وأداءه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، نسأل الله أن يسدد خطاه لاستكمال مسيرة البناء والنهضة في وطننا الغالي وأن يعين سموه على حمل الأمانة السمع والطاعة.

رؤية تنموية

وبدورها، أشادت المدير العام في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري بقدرات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتمكنه من أن يسير على سيرة قائد المسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وأضافت ان الرؤية التنموية التي جسدها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتأكيده – رحمة الله عليه - بأهمية تنويع مصادر الدخل وتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035» والتي من المتوقع أن يسير عليه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على مسيرة الكويت التنموية في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع السياحة الذي يعد من بين القطاعات الرئيسية في تنويع مصادر الدخل في الكثير من دول العالم.

هنأ رئيس مجلس الادارة في شركة المهلب للتجارة والمقاولات وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقال اننا كقطاع خاص نعاهدكم يا صاحب السمو على مواصلة العمل الجاد والدؤوب في خدمة بلادنا نحو مزيد من الانجازات والبذل والعطاء والتضحية من أجل ان تبقى راية الكويت خفاقة بين الأمم فاننا نؤكد يا صاحب السمو البقاء على العهد في تقديم الغالي والنفيس لرفعة سمعة الكويت في المحافل الدولية في جميع المجالات كما كانت نبراسا للتقدم ومنارة للنجاح بإذن الله».

وشدد العبد الغني على ان الشعب الكويتي كله على قلب رجل واحد خلف سموكم ان يحفظ سموكم ويعينكم على حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية ويوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق الغايات لكويتنا الحبيبة في ظل قيادتكم لافتا الى ان سموكم خير خلف لخير سلف»

واوضح ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الذي نعرفه من زمان ولديه خبرة في ادارة شؤون الحكم بما له من باع طويل في السياسة والحكمة وسيكون عهده استمرارا للانجازات واعانه الله على خدمة الوطن.

وأضاف العبد الغني أن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى للتفكير في كيفية تقليل اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط، وضمان الاستدامة المالية وانفتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتطوير الخدمات العامة، وتقليص البيروقراطية.

خبرة كبيرة

ومن جانبه، أشار مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الى أن الشيخ نواف الأحمد لديه خبرة كبيرة في العمل الحكومي بسبب تقلده مناصب وزير الداخلية ووزير الدفاع. وقام في الثمانينيات بالتفاوض مع خاطفي طائرة ونجح في انقاذ جميع الركاب.. لذلك لدينا حاكم خدم الكويت فترة طويلة.

ولفت أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد صرح في أول خطاب له بعد أداء القسم باستمرار النهج الديموقراطي الذي سار عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأن يحفظ للكويت مكانتها اقليمياً ودولياً.

نقلة نوعية

وبدوره، بين رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ بدور القيادة السياسية في تعزيز وتطوير دور مهنة المحاسبة والمراجعة الكويتية لما لها من تأثير في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان له بصمة كبيرة ومتطورة في تعزيز وتطوير دور جمعية المحاسبين من خلال دعمه الرئيسي لانشاء مبنى الجمعية، قائلاً: ان دعم صاحب السمو رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يعكس الايمان الكبير بأهمية مهنة المحاسبة والمراجعة ويعزز في الوقت نفسه قدرات العاملين في مجال المهنة. وأوضح الطبيخ أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سيسير على خطى قائد المسيرة، ويسعى لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الخطط التنموية الرامية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.

