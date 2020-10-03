الرومي: صاحب رؤية ثاقبة لبناء الكويت الحديثة

وطن النهار

أعربت عضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة حصة الرومي عن بالغ أمنياتها بالتوفيق والسداد لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بعد ادائه اليمين الدستورية في مجلس الامة. واوضحت الرومي أن صاحب السمو قائدنا واميرنا خير خلف لخير سلف للمغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد. وقالت ان صاحب السمو صاحب رؤية ثاقبة لبناء الكويت الحديثة ونهضتها وقبس يضيء دولة الكويت. وأضافت «نسأل الله ان يعين سموه على اكمال مسيرة سلفه اميرنا الراحل رحمه الله وأن تظل الكويت واحة أمن وأمان ورفعة وازدهار، مؤكدة مواصلة البذل والجهد للارتقاء بوطننا وتحقيق رؤية الكويت 2035».

