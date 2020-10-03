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«العربية للتنمية والصناعة»: العالم فقد إرثاً عظيماً من العطاء


الرباط - «كونا»: قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر انه برحيل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد فقد العالم قائدا استثنائيا تاركا ارثا عظيما من العطاء والانسانية سيخلد اسمه في التاريخ بأحرف من نور.
وأضاف الصقر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن الراحل استطاع بادارته الرشيدة أن يحقق النمو والازدهار لدولة الكويت ويعزز مكانتها على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأكد أن سمو الامير الراحل لم يتوان رحمه الله طوال حياته عن دعم مسيرة العمل العربي المشترك ومؤسساتها المختلفة وسعى بحكمته المعهودة لتعزيز مبدأ الحوار بين الأشقاء للحفاظ على وحدة الصف العربي.
وتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بالمنظمة العربية الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي والأمة العربية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل العظيم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصالحين والصديقين والشهداء وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.


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