«الأغذية العالمي»: فقدنا قائد الإنسانية

وطن النهار

روما - «كونا» نعى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة رحيل فقيد الانسانية سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقال المدير التنفيذي ديفيد بيزلي في بيان خاص لـ «كونا» اننا نشعر بحزن عميق وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، منوها بأيادي ومبادرات سموه الكريمة وقيادته الانسانية و«اسهاماته البارزة في العمل الانساني في العالم التي شملت الملايين حول العالم».

وتوجه بيزلي «بأحر وأخلص التعازي الى أسرة آل صباح والى شعب وحكومة الكويت نيابة عن برنامج الأغذية العالمي» الذي نكس مقره وأفرعه أعلام الأمم المتحدة حدادا على وفاة سمو الأمير الراحل طيب الله مثواه.

