الماجد: الشعب على ثقة كاملة بقيادة نواف الخير

وطن النهار

أوضح رئيس اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد الى أن الشعب الكويتي على ثقة كاملة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح على متابعة مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد الصباح في تقدم وازدهار الوطن.

وأضاف أن الشيخ نواف الاحمد الصباح يعتبر من الذين شهدوا بناء الكويت الحديثة وكان في موقع القرار على مدار سنوات توليه للعديد من الحقائب الوزارية وهو ما سيكون عاملا مهما في المرحلة المقبلة من استمرار نهضة وبناء الكويت. واكد أن الجميع على ثقة باستمرار مسيرة البناء والتطور وتحقيق رؤية الكويت 2035 وتنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء وان يديم على وطننا الحبيب أمنه واستقراره ورخائه.

إكمال المسيرة

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان عبد العزيز الشايع الله العلي القدير أن يلهم قائدنا وأميرنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد وأن يعينه على اكمال مسيرة سلفه اميرنا الراحل الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، وان تظل الكويت واحة أمن وأمان وازدهار في ظل حكامها الميامين من آل الصباح.

وأضاف أننا نرجو من الله العلي القدير أن يوفقه في المرحلة المقبلة من تاريخ الكويت والتى نواجه فيها الكثير من التحديات على جميع المستويات المحلية والاقليمية سائلين الله أن يسدد خطى أميرنا لاستكمال مسيرة البناء والنهضة في وطننا الغالي وأن يعين سموه على حمل الأمانة.

وقال نحن على ثقة في حكمة سموه وقدرته على قيادة سفينة الكويت مع تضافر كل الجهود وتلاحم الشعب مع قيادته السياسية انطلاقا من حرصنا جميعا على أمن وسلامة الكويت وأن تستمر مسيرة الحب والرخاء التي نحيا بها جميعا.

