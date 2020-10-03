خلق موارد اقتصادية جديدة أهم تحديات «كويت المستقبل»

وطن النهار

لعبت دولة الكويت دوراً محورياً في المنطقة خلال فترة حكم الأميرالراحل الشيخ صباح الأحمد ، والذي تميز بالرصانة والحكمة في تقييم الأمور والأحداث والتعامل معها بحيادية وشفافية، أكسبته حب وود الشعب الكويتي وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وبانتقال الشيخ صباح الأحمد إلى جوار ربه، انتقلت قيادة سفينة الكويت إلى واحدٍ من أكثر الرجال المشهود لهم بالكفاءة من أسرة آل صباح، وهو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ليصبح الحاكم السادس عشر لدولة الكويت.

وتنتظر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف تحديات كبيرة سواء على المستويين الداخلي والخارجي، في ظل توترات سياسية تضرب جميع أرجاء المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأزمة الصحية العالمية التي تسبب فيها وباء كورونا (كوفيد 19)، بخلاف المعترك السياسي الدائر بين مجلس الأمة وأعضاء الحكومة الكويتية، والآمال الشعبية المعقودة على الانتقال إلى مرحلة اقتصادية تُحقق طموح المواطن الكويتي.

الدور الكويتي المُحايد

امتازت الكويت طوال العقود السابقة بلعب دور حيادي ووسيط بين عدة أطراف سياسية في المنطقة وحول العالم؛ ما أكسبها احترام زعماء وشعوب العالم.

وامتاز أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد بلعب دور الوساطة والحيادية بين أطراف الخلاف الخليجي بشكل فعال ولافت للانتباه، حتى إنه لم يتوانَ لحظة في تقريب وجهات النظر، والجمع بين الأشقاء ونبذ الخلاف لتوحيد الصف ورأب الصدع العربي.

وتسلم الشيخ نواف الأحمد سدة الحكم في الكويت في مرحلة حساسة تشوبها التوترات الإقليمية في المنطقة العربية. وينتظر الأشقاء في العالم العربي مواصلة أمير الكويت الجديد مسيرة أخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد، والذي كان يدعو دوماً لعقد القمم لنزع فتيل الأزمات الإقليمية، وخفض التصعيد سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

جائحة كورونا

تُعد جائحة فيروس كورونا ثاني التحديات التي تواجه دولة الكويت وأميرها الجديد، شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم، خاصة مع تفشي الموجة الثانية من الوباء وسط مخاوف من تزايد حالات الإصابة والوفيات في ظل ترقب ولادة عقار فعال للفيروس.

ويخشى المواطن الكويتي، كما هو الحال بين جميع شعوب العالم، أن تتزايد حالات الإصابة مرة أخرى بين أفراد الوطن ومن ثم تفاقم الأزمة الصحية وتعرض عدد كبير إلى الوباء الأمر الذي سيترتب عليه عودة الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر جدية وفعالية.

الخوف من تجدد الجائحة وزيادة تفشيها لا يتوقف مردوده على النواحي الصحية في الكويت أو العالم، لكن الخوف الأكبر من عودة عملية إغلاق الأنشطة الاقتصادية وتحجيم العمليات التجارية، والانتقال السلس للبضائع، ومن ثم تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بين عموم المواطنين.

ويترقب الشعب الكويتي اتخاذ الأمير الجديد للبلاد إجراءات وقائية واحترازية أكثر فعالية؛ لتجنيب البلاد عواقب وخيمة قد تنجم عن زيادة تفشي جائحة كورونا، وهو أمر يرتبط بالقرارات الأميرية والآلية التي ستتبعها الحكومة الكويتية لتنفيذ تلك القرارات والتعليمات الناجزة لضمان الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

ملفات اقتصادية شائكة

تُعول الكويت دوماً على النفط، ذلك المورد الاقتصادي الدائم الذي لا يُتوقع له النضوب في المستقبل القريب. لكن هذا الأمر بات مؤرقاً للمواطن وللحكومة الكويتية على حد سواء؛ خاصة مع تراجع أسعار النفط جراء الصراعات الإقليمية وجائحة كورونا.

ويطمح الشعب الكويتي في خلق موارد اقتصادية جديدة، تساعد على تحقيق عملية التنويع الاقتصادي الذي يُحقق التكافل والتكامل للبلاد، والابتعاد عن مخاطر انخفاض أسعار النفط وتحكم هذا المورد في مسيرة الاقتصاد وحياة المواطن.

ومع اتخاذ الكويت في العقد الأخير عدة إجراءات وقرارات اقتصادية لخلق هذا التنوع؛ مثل الاهتمام بالبنية التحتية، وإنشاء المصانع، وتكوين كيانات اقتصادية عبر شراكات كبرى، إلا أن تلك الخطوات لم تكن سريعة بالشكل الكافي لتحقيق التنوع الاقتصادي المأمول.

كما أن جائحة كورونا التي تقترب على إتمام عامها الأول باتت أزمة تهدد الساسة والاقتصاديين في العالم ، فاستمرارها يضرب بالخطط الاقتصادية والسياسية عرض الحائط، بل ويُهدد الحكومات ويؤدي إلى كثرة الاستقالات الحكومية من جهة، وتعدد الاستجوابات البرلمانية من جهة أخرى.

وينتظر المواطن الكويتي اتخاذ قرارات جريئة وناجزة لدعم الاقتصاد المحلي ينجح معها في تجاوز جائحة كورونا، بالإضافة لكسر الجمود التشريعي في ملفات عديدة كقانون الدين العام، ومواصلة مكافحة الفساد، وكذلك التقريب السياسي بين الحكومة والبرلمان، وهو ما سيساعد في إنجاز مسيرة الإصلاح في الكويت وتحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد (كويت 2035).

