الأمير الراحل.. الداعم الأول لـ «تشجيع الاستثمار الأجنبي»

وطن النهار

حظي الاستثمار الأجنبي المباشر الى الكويت باهتمام كبير من سمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد وذلك لفتح افاق بعيدة المدى للاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط كمورد وحيد للاقتصاد الوطني.

وقد تم انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري، ويرأس مجلس ادارتها وزير التجارة والصناعة ومقرها الرئيسي في الكويت.

وتعتبر الهيئة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة كما تشمل عدة أدوار منها:

الدور التنموي: من خلال المساهمة في الهدف الوطني للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتوسيع نطاق الاثر الايجابي على الاقتصاد المحلي.

الدور الترويجي: من خلال استقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الى البلاد ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار بهدف تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة.

الدور الاجرائي (التنظيمي): من خلال تلقي طلبات الترخيص الاستثماري والموافقة عليها ومنح الحوافز وفقا للمعايير المنصوص عليها في أحكام قانون انشائها، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية اللاحقة والتسهيلات للمشاريع المرخص لها ومتابعتها والاشراف عليها طوال عمر المشروع.

الدور التوعوي: من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط بيئة الأعمال في الكويت، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للبلاد من خلال تحديد العقبات المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون والعمل على تذليلها، فضلا عن نشر المعلومات والبيانات المتاحة بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب.

ومن خلال الدعم المستمر للامير الراحل استطاعت البيئة الاستثمارية الكويتية التي لا تزال تعيش تطورا اداريا وتشريعيا حديثا وعميقا وسريعا الا انها أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد أو تمييز واذا كان انخفاض أسعار النفط يضع ضغوطا على ميزانية الدولة فقد واكبت هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى الهادفة لتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية.

واعتمدت الدولة على جرأة القرار وريادة الاستثمار خاصة وأننا نتحدث عن دولة مميزة بعبقرية المكان وحيوية السكان وديموقراطية واستقرار النظام

السياسي وعدالة واستقلال النظام القضائي وقوة ملاءة الجهاز المصرفي ورشاد السياسات النقدية ومصداقية القطاع الخاص فضلا عن بنية أساسية حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة هذا كله

بالاضافة الى أن الكويت تملك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر التحول والاصلاح بثقة واقتدار.

والجدير بالذكر الا تقتصر أهمية الاستثمارات الأجنبية على كونها آلية فاعلة لاجتذاب التدفقات التمويلية وانما تتعدى ذلك الى الاسهام في زيادة الأصول غير المنظورة في البلد المضيف والتي تؤدي الى تعميق مفهوم الكلفة والعائد من خلال تعزيز اقتصادات الحجم وتطوير احترافية الادارة واغناء شبكة وتقنيات التسويق والنهوض بالقدرات البشرية وتحسين القدرة التنافسية بتعزيز حجم وجودة الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية.

ولم تقصر الكويت بهذا المجال سواء في مجال الاعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم واتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة.

ورغم نجاح الكويت في توفير كل هذه الحوافز التقليدية وبمعايير علمية واضحة فانها - في ضوء الدراسات العلمية والتجارب العالمية - تثق وتركز على أن الحوافز الحقيقية والفاعلة لاجتذاب التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على حد سواء هي الثقة والحرية والسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي ووجود قطاع خاص وطني كفء ومليء قادر على الاسهام في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص. أما عن الحرية والانفتاح فان الكويت هي الدولة النموذج التي تعتبر الحرية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي منطلق وجودها وهدفه في آن معا كما يعتبر الانفتاح والتعاون الدولي من الركائز الأساسية لرؤيتها الداخلية والخارجية باعتبارها شرط تحرر التنمية من شرنقة السوق المحلية من جهة وباعتبارها من ضمانات الأمن الخارجي والاقليمي من جهة ثانية.

وأما عن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي فان الكويت تقع في المركز الأول اقليميا وتحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا وعندما ننتقل الى حافز الثقة بالديموقراطية والقضاء والعدالة والثقة بمصداقية الشريك الوطني وكفاءته وملاءته فاني أرجو أن تسمحوا لي بأن أقف وأن أقف طويلا معتزا ومعتدا وأن أقف طويلا واثقا وداعيا الى أن نتعاون جميعا بما يحقق المصالح المشتركة وبما يعزز دور الكويت الانساني والديموقراطي والتنموي.

وتبنى سمو الامير الراحل خطوات مليئة بالعزم والاصرار على مواصلة التحول الى أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم. وذلك في ظل هذا السيناريو الطموح للتحول التنموي، سيكون القطاع الخاص منوطا بدور كبير في المشهد الاقتصادي، خاصة أن الكويت لطالما كانت اقتصادا بسوق مفتوحة وواظبت باستمرار على بناء العلاقات التجارية القوية في ظل ايمانها الراسخ بالرؤية الحرة التي تواصل ترسيخ طبيعتها الحيوية المزدهرة.

وقد شهد العامان المنصرمان تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة الى الكويت، ساهمت بدور قوي في تعزيز الابتكار والتنافسية

وقدمت في الوقت نفسه مساهمة متميزة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وضمان بناء مستقبل مستدام وذلك مع تعزيز زخم الاستثمارات الواردة في قطاعات النمو العديدة التي سيجري استعراضها في الملتقى مثل النفط والغاز

والطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والتدريب والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الرعاية الصحية والنقل والاتصالات وغيرها».

ووفرت الكويت للمستثمرين طيفا واسعا من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، اضافة الى الاعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والاعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع.

وساهم دعم سمو الامير الراحل الى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، والتي أدت الى تصنيف مجموعة البنك الدولي للكويت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحسّناً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأكد اعتزامه مواصلة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الوطني تطوير بنية الاقتصاد الوطني، ومنوها بالتقدير للجهود المخلصة التي بذلت من مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذا الانجاز الطيب.

واعتمدت «رؤية الكويت 2035» خطط التنمية متوسطة الأجل حتى عام 2035 وتنص على التالي: «تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكى فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية المتوازنة، ويوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».

وتستند الرؤية لتحقيق أهدافها الى سبعة ركائز هي:

1- ادارة حكومية فاعلة.

2- اقتصاد متنوع مستدام.

3- بنية تحتية متطورة.

4- بيئة معيشية مستدامة.

5- رعاية صحية عالية الجودة.

6- رأس مال بشري ابداعي.

7- مكانة دولية متميزة.

أطلقت الكويت خطة التنمية الاقتصادية متوسطة الاجل الأولى (2010/2011-2014/2015) بانفاق استثماري قدّر بحوالي 107 مليارات دولار لمدة 4 سنوات. تركز الانفاق في مشاريع ضخمة في قطاع النفط والبنية التحتية خاصة النقل وتوليد الكهرباء وتحلية المياه واطلاق مناطق صناعية وخاصة بما في ذلك واحة التكنولوجيا ومنطقة للخدمات اللوجيستية.

وضعت خطة التنمية الاولى المستهدفات التالية بحلول نهاية مدة الخطة، وباعتبار 2008/2009 سنة الاساس:

? رفع حصة القطاع غير النفطي من 57% الى 61% من الناتج المحلي الاجمالي.

? رفع مساهمة القطاع الخاص من 37 % الى 44 % من الناتج المحلي الاجمالي.

? رفع نسبة العاملة الوطنية في القطاع الخاص من 8% الى 8%.

? رفع حصة البحوث والتطوير من 0.2 % الى 1.0% من الناتج المحلي الاجمالي.

كما استهدفت خطة التنمية تشجيع اقامة 150 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و50 من مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتدريب ما لا يقل عن 3000 مواطن سنويا في اطار تنمية الموارد البشرية.

وتلى ذلك اطلاق خطة التنمية الاقتصادية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016-2019/2020) والتي قدر الانفاق الاستثماري فيها بنحو 103 مليارات دولار لمدة خمس سنوات، وأعلنت ضمنها عن 30 مشروعا استراتيجيا في 9 قطاعات رئيسة شملت:

? تطوير منطقة الشمال.

? الكهرباء والمياه.

? النفط والغاز.

? التنمية العمرانية.

? التعليم.

? الصحة.

? النقل والمواصلات.

? السياحة الاعلام.

? البيئة.

كما أعادت النظر بالمستهدفات حتى نهاية سنوات الخطة الثانية باعتبار سنة الأساس متوسط 2010 – 2013 ومنها:

? رفع حصة القطاع غير النفطي من 45.1% الى 64% من الناتج المحلي الاجمالي.

? رفع مساهمة القطاع الخاص من 4% الى 41.9% من الناتج المحلي الاجمالي.

? رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من 6.8% الى 8.2%.

? رفع حصة البحوث والتطوير من 0.1 % الى 1.0 % من الناتج المحلي الاجمالي.

الاتصالات: تتوفر في الكويت العديد من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات تشمل زين الكويت، فيفا، اوريدو وشركات متعددة تقدم خدمات أخرى لاشتراكات الانترنت وغيرها منها فاست تيليكو، زاجل، ومدى.

ويبلغ معدل اختراق الهواتف المتنقلة في دولة الكويت لأعلى المستويات

وبلغ 220 % وارتفاع نسبة الاشتراك في الإنترنت الى نحو 82.08% في 2015، متأثرا بتزايد اهتمام الشباب ضمن الفئات العمرية من 5-34 سنة (60%) باستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات.

النقل العام: يتم توفير خدمات النقل العام عن طريق باصات النقل الداخلي لشركة النقل العام الكويتية التي تأسست منذ عام 1962، وكذلك شركتي (سيتي باص) وكي جي ال. كما تتوفر خدمات سيارات الأجرة من مختلف الشركات وتاكسي جوال في الشوارع.

بلغت اطوال الطرق المعبدة في الكويت 6609 كيلومترات وتخطط لتبلغ 7179 كيلومترا بنهاية 2020 من الطرق السريعة وشبكات الطرق المتصلة مع التحسين المستمر والتوسع وفق الحاجة. كما طورت الكويت نظام متقدم للصرف الصحي لتجنب فيضان الأمطار.

يوجد في الكويت عدة موانئ لشحن البضائع في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة اضافة الى محطات لنقل شحنات

النفط للتصدير من خلال ميناء الأحمدي وميناء الشعيبة وميناء عبد الله. وسيتم قريبا انجاز ميناء مبارك الكبير الضخم في شمال البلاد.

