«كورونا».. يعزل ترامب

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واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليل الخميس الجمعة إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

ولمثل هذا الإعلان وقع الصاعقة قبل شهر من الانتخابات الرئاسية فيما يسعى ترامب للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة المرشّح الديموقراطي جو بايدن. كما أنه يطرح عددا لا يحصى من الأسئلة حول مستقبل الحملة.

وكتب ترامب على «تويتر» «ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بـ «كوفيد-19» وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!».

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب «كلاهما بخير في الوقت الراهن ويعتزمان البقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي» وأضاف أن ترامب سيواصل أداء «واجباته دون انقطاع» من المكتب البيضوي.

وقد تسببت إدارة ترامب للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 207 آلاف شخص في الولايات المتحدة، بتوجيه انتقادات شديدة له من جانب خصومه والعلماء وبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين. ويتّهم ترامب بإرسال رسائل متناقضة ومربكة وكذلك بعدم اكتراثه للدمار الذي أحدثه هذا الفيروس، سواء لناحية الخسائر البشرية أو الاقتصادية.

وبعد وقت قصير من تغريدة الرئيس عن نتيجة اختباره، أعلن البيت الأبيض إلغاء رحلة إلى فلوريدا كان من المقرر أن يقوم بها امس لحضور تجمع انتخابي قبل انتخابات 3 نوفمبر. واقتصر برنامج عمله على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول «دعم المسنين في مواجهة «كوفيد-19». وقبل ساعات قليلة أعلن ترامب أن مستشارته المقربة هوب هيكس مصابة بفيروس «كورونا». وكانت هيكس في طائرة الرئاسة «اير فورس وان» مع الرئيس الأميركي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وقال ترامب «إنها تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية»، مشيرا الى انه يقضي «وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الاولى». وأشار إلى أن مستشارته ربما أصيبت بالفيروس من خلال الاتصال بالجنود أو مسؤولي إنفاذ القانون. وتابع «وجودك بين عناصر من الجيش أو الشرطة صعب جدا إذ يتهافتون عليك لتقبيلك لأننا قمنا بعمل جيد لهم حقا... إنها تعلم أن في الأمر مخاطر، لكنها شابة».

ويخضع المتعاونون الذين يعملون في «الجناح الغربي» للاختبار يوميا مثل الصحافيين الذين يذهبون إلى هناك أو يسافرون مع الرئيس.

وانضمت هوب هيكس إلى فريق حملة قطب العقارات في أوائل العام 2016، وهي جزء من دائرة المقربين له. وبعدما شغلت منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، تركت منصبها للانضمام إلى مجموعة «فوكس» التي تشمل قناة فوكس نيوز الاخبارية قبل أن تعود إلى مقر الرئاسة الاميركية. ولم تكن هذه العارضة السابقة التي عملت مع إيفانكا ترامب في نيويورك، تظهر كثيرا في وسائل الإعلام لكنها كانت مؤثرة جدا في الكواليس وكان يأخذ برأيها كما أنه لم يبد أي تحفظ تجاهها.

وأولى التساؤلات التي ستطرحها إصابة ترامب بفيروس «كورونا»، هي الحالة الصحية داخل البيت الأبيض وموظفيه المقدر عددهم بالمئات، خاصة الذين كانوا على اتصال مباشر وقريب من الرئيس، مشيرا إلى أنه قد تكون الإصابة في فريق ترامب المحيط به أكثر مما هو معلن، خاصة بالنظر إلى الحملة الرئاسية المكثفة التي قام بها في الأيام الماضية. وتسود حالة ارتباك مع بدء ترامب الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما.

