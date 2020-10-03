البيت الأبيض: قوة أميركا بأكملها مع الرئيس والسيدة الأولى

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، على إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس «كورونا». وقالت في تغريدة لها امس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر «قوة البلد بأكمله مع الرئيس ترامب وزوجته. أميركا تقف متحدة. بلدنا يقف قويا. سيستمر رئيسكم في وضع الشعب أولا!».

من جهته شدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بدوره على متابعة مجريات العمل كالمعتاد. فبعد أن أعرب عن أمله بالشفاء العاجل للرئيس، أوضح أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مخططات سفره إلى آسيا، لكنه قد يعيد النظر فيها كإجراء احترازي بعد إعلان إصابة ترامب وزوجته. كما قال للصحافيين على متن رحلته من روما إلى دوبروفنيك في كرواتيا «تحدثت مع مكتب نائب الرئيس ونحن نتعامل مع تلك المسألة بكل وضوح وجدية».

وأكد بومبيو أنه أجرى وزوجته اختبارا وقد أتت النتيجة سلبية على متن الطائرة قبل 20 دقيقة من الهبوط في دوبروفنيك. وأوضح أنه رأى ترامب شخصيًا في 15 سبتمبر.

يشار إلى أن الإعلان عن إصابة ترمب، طرح العديد من التساؤلات حول مصير المناظرة الثانية المرتقبة منتصف هذا الشهر، كما طرح تساؤلات حول إمكانية تفشي الوباء بين مسؤولين آخرين في البيت الأبيض. فثبوت إصابة الرئيس قد يعني أن آخرين في أعلى مستويات السلطة والحكومة في الولايات المتحدة ربما تعرضوا للعدوى وعليهم البقاء في حجر صحي أيضا.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن عملية تتبع المخالطين للرئيس جارية.

وكان ترامب الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19»، حضر تجمعات مع آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من حضور لقاءات مع أعداد كبيرة.

كما توقع مساء الخميس نهاية وشيكة للجائحة، لكن بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس «كورونا»، بعد أن سافرت مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.

