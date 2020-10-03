«هوبستر» ناقلة العدوى .. أقرب وأجرأ مساعدي ترامب

عربيات ودوليات

تعتبر هوب هيكس التي نقلت العدوى على الارجح الى الرئيس الاميركي ، إحدى أقرب مساعدي دونالد ترامب وهيكس (31 عاما) هي أقرب شخص في دائرة ترامب يصاب بالفيروس. وقد سافرت معه على متن طائرة الرئاسة لحضور مناظرة تلفزيونية في أوهايو في وقت سابق. وكانت هيكس المتحدثة باسم الحملة الانتخابية خلال ترشح ترامب قبل أن تصبح مديرة الاتصالات في البيت الأبيض. واستقالت في مارس 2018 لتصبح كبيرة مسؤولي الاتصالات في «روبرت مردوخ فوكس»، قبل أن تعود إلى البيت الأبيض في فبراير .

وبدأت هيكس عرض الأزياء في سن المراهقة وظهرت مرة في إعلان لرالف لورين وعملت سابقاً في شركة علاقات عامة تعاملت مع أعمال إيفانكا ترامب الخاص بالأزياء والعلامة التجارية العقارية لمنظمة ترامب وانضمت إلى منظمة ترامب في عام 2014. وقام ترامب بإحضارها إلى فريق حملته بعد عام، على الرغم من افتقارها للخبرة السياسية يلقبها ترامب بـ «هوبستر» ويقال إنها واحدة من أكثر مساعديه الموثوق بهم ومن بين القلائل الذين يمكنهم تحديه لتغيير آرائه.

والتقطت صور لهيكس وهي تنزل من الطائرة الرئاسية الثلاثاء في كليفلاند من دون قناع. وكانت على مقربة منه على متن طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين وان» الأربعاء عندما عقد الرئيس تجمعاً في مينيسوتا. وأصاب الفيروس أكثر من 7.2 ملايين أميركي، وقتل أكثر من 200 ألف منهم .ويرفض ترامب في الغالب ارتداء الأقنعة، وغالباً ما يتم تصويره وهو غير ملتزم بالتباعد الاجتماعي مع مساعديه أو غيرهم خلال التزاماته الرسمية.

