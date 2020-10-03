حدث انتخابي «غير مسبوق».. مصير الرئاسة معلَّق بالوباء

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر القادم فأجا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العالم بإعلانه إصابته هو وزوجته ميلانيا، بفيروس «كورونا» المستجد، عقب إصابة مستشارته هوب هيكس.

وبدأ كثيرون يتساءلون عن تأثير هذا الخبر على الانتخابات الأميركية، وخاصة أن الإصابة بفيروس «كورونا» ستمنع ترامب من استكمال حملته الانتخابية بشكل طبيعي.

وأكد حازم الغبرا، عضو الحزب الجمهوري والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، أن إصابة الرئيس ترامب تعتبر حدثا غير مبسوق في جائحة غير مسبوقة، تؤثر على ملايين الناس حول العالم. وأضاف في تصريحات لموقع قناة «الحرة» أن الإصابة تأتي في ذروة الانتخابات الأميركية وفي ذروة حملة ترامب، وأنها ستعطل الكثير من المهام الأساسية للحملة.

أما المحلل المصري محمد السطوحي، المختص في الشأن الأميركي، فيرى أن إصابة ترامب سيكون لها تأثير مباشر على حملته الانتخابية وعلى المؤتمرات الحاشدة اللي يستمتع الرئيس ترامب بحضورها. وأضاف سطوحي أن الرئيس ترامب حرص على استمرار المؤتمرات الحاشدة، رغم فيروس «كورونا»، لأنها تعتبر الأوكسجين لحملته الانتخابية.

أما عن تأثير إصابة ترامب على نتيجة الانتخابات، قال الغبرا «سيحاول الديمقراطيون استغلال هذا الحدث لصالحهم» لكنه أشار إلى أن الرئيس الأميركي سيستفيد من إصابته بالفيروس، عن طريق كسب تعاطف المواطن الأميركي العادي وأنه من الصعب أن يكون الوضع الصحي المؤقت للرئيس مؤثرا على قرار المواطن الأميركي. وأوضح أن المواطن الأميركي سيتعاطف مع ترامب لأنه سيشعر أن رئيسه يعيش همومه ومشاكله، مؤكدا أن هذا الشعور كان سبب فوز ترامب في 2016، وأن حملته ستحاول استغلال هذه الفرصة.

بينما يرى سطوحي أن الحزب الديموقراطي سيحاول استغلال هذه الإصابة، لتفنيد تصريحات الرئيس بشأن الجهود التي بذلتها إدارته لمحاربة الفيروس.

وما يثير قلق الأميركيين أيضا، هو مصير المناظرات الرئاسية التي تعتبر تقليدا مهماً في الانتخابات الأميركية وإذا خضع الرئيس الأميركي للحجر لمدة 14 يوما التي يوصي بها الأطباء، فإن فترة العزل ستنتهي بعد موعد المناظرة الثانية المقرر لها في 15 أكتوبر.وتأتي إصابة ترامب بعد أيام من المناظرة الأولى، التي عقدت في 29 من سبتمبر قد شهدت جدلا قويا بين المرشحين حول عدة مواضيع ساخنة.

وتعليقا على احتمالية تأجيل أو إلغاء المناظرات الرئاسية المتبقية، أكد الغبرا أنه من المتوقع أن يتم تأجيل هذا المناظرات مشيراً إلى أن المناظرات لم تعد حاسمة في الانتخابات الأميركية، لأنه لم يعد يتابعها إلا عدد قليل من الأميركيين.

