بيلوسي في «دائرة الخطر»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: طرح ثبوت إصابة مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هوب هيكس، بفيروس «كورونا»، العديد من الأسئلة حول شريحة الأشخاص الذين خالطتهم. ويبدو أنها التقت «عدوة ترمب الأولى» وخصمه السياسي اللدود، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية امس مايضع اقوى نساء اميركا في دائرة الخطر. إلا أن هيكس التقت بيلوسي (80 عاما) قبل ثبوت إصابتها بالفيروس التاجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وفي انتظار اتضاح الرؤية، لم يصدر أي بيان بعد عن بيلوسي أو مكتبها.