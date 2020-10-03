«الصحة العالمية» تتمنى الشفاء لترامب

عربيات ودوليات

تمنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس الشفاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن إصابته مع زوجته ميلانيا بوباء «كوفيد-19». وكتب غيبريسوس في تغريدة «أحر تمنياتي للرئيس دونالد ترمب والسيدة الأولى بالشفاء التام والعاجل»، بعدما سحب ترامب بلاده من منظمة الصحة واتهمها بسوء إدارة الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص في العالم. ومنذ وصول فيروس «كورونا» إلى الأراضي الأميركية وهناك حرب بين الرئيس الأميركي ومنظمة الصحة العالمية حيث شكك ترامب في قدرات المنظمة الأممية على مواجهة الجائحة واتهمها بمحاباة الصين وقرر قطع التمويل عنها. وكانت الولايات المتحدة أكبر متبرع للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، لكنها أعلنت عزمها الانسحاب منها ووقف تمويلها قائلة إن المنظمة الدولية على صلة وثيقة بالصين.