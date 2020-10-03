34 مليون مصاب في العالم.. وباريس نحو «الإغلاق» مجدداً

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في العالم نحو 34 مليونا ونصف المليون مصاب، حيث سجل عدد من البلدان أرقاما قياسية جديدة، بينما شدد عدد من البلدان الأوروبية من الإجراءات للحد من زيادة انتشار الفيروس.

وأوضح موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد وإحصاء آخر الأرقام المتعلقة بانتشار الوباء في مختلف أرجاء العالم، أن أعداد المصابين بلغت تحديدا 34 مليونا و494 ألفا و967 مصابا.

يأتي ذلك بينما بلغت أعداد الوفيات مليونا و27 ألفا و777 وفاة، في حين بلغت أعداد المتعافين 25 مليونا و677 ألفا و764 متعافيا.

وتتصدر الولايات المتحدة أرقام المصابين بـ7 ملايين و494 ألفا و671 مصابا، في حين بلغت أعداد الوفيات 212 ألفا و660 وفاة.

ولاتزال الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات التي بلغت وفقا لآخر الأرقام 6 ملايين و397 ألفا و886 مصابا، في حين بلغت أعداد الوفيات 99 ألفا و833 وفاة. وبالنسبة للبرازيل التي تحتل المرتبة الثالثة في أعداد الإصابات عالميا، فقد بلغت أعداد الإصابات 4 ملايين و849 ألفا، بينما بلغت أعداد الوفيات 144 ألفا و767.والخميس أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 36 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و728 وفاة خلال اليوم الأخير.

وفي أوروبا، قالت السلطات الفرنسية إنها قد تضع باريس في حالة تأهب قصوى بدءا من الاثنين لمواجهة تفشي الوباء. وأوضح وزير الصحة أوليفييه فيران «نحن في مرحلة يتدهور فيها الوضع».

كذلك، وسّعت إسبانيا التي تكافح موجة ثانية من الفيروس نطاق قيودها الصارمة في أنحاء العاصمة رغم المعارضة الشديدة من السلطات المحلية في مدريد، علما أن معظم المناطق الأخرى وافقت على تشديد القيود في المناطق، التي تشهد ارتفاعا سريعا في معدل العدوى.

وفي بريطانيا، قال كبير المستشارين العلميين باتريك فالانس «الأمور تسير بالتأكيد في الاتجاه الخطأ»، فيما وسعت الحكومة عمليات الإغلاق لتشمل بلدات عدة في شمال إنكلترا ما وضع فعليا أكثر من ربع سكان البلاد تحت قيود أكثر صرامة.

من جانبها، سجلت ألمانيا مجددا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» منذ نهاية أبريل الماضي.

