ماكرون: الإسلام يمرّ بأزمة في كل بقاع العالم!

عربيات ودوليات

باريس- «الوكالات»: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على فرنسا «التصدي للانعزالية الاسلامية» الساعية إلى «إقامة نظام مواز» و»إنكار الجمهورية»، معتبرا أن إن الدين الإسلامي يمر «بأزمة في كل مكان في العالم اليوم» مرتبطة بـ «التوترات مع الأصوليين». وقال ماكرون في خطاب ألقاه أمس في احدى ضواحي باريس أمس «ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (...) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع»، معتبرا أن الإسلام «ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم». وشدد الرئيس الفرنسي «لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور» لكن «لا بد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية» مشيرا إلى «التسرب المدرسي» و«تطوير ممارسات رياضية وثقافية» خصوصا بالمسلمين و«التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء». وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.

لكنه اعتبر أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير ظاهرة «تحول الأحياء إلى معازل». وقال «قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما يكفي من امكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي». وقال «بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا». وقال ماكرون إن على الدولة الفرنسية «مكافحة الانفصالية الإسلاموية»، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد داعياً في الوقت عينه إلى «فهم أفضل للإسلام» وتعليم اللغة العربية. ومن المزمع تقديم مشروع قانون حول «النزعات الانفصالية» لمجلس الوزراء بداية ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022. وشدد الإليزيه في وقت سابق أن «هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسين للإسلام المتطرف». وعند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه «يتشارك تماما أهداف» الوثيقة، ومنها مكافحة «من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية» لكنه حذر كذلك من وقوع «أضرار جانبية» مستقبلية. أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه «يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة». وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على «شارلي إيبدو» عام 2015 والذي قام منفذه الإسلامي بتصيفة أعضاء هيئة تحرير الصحيفة الهزلية.

