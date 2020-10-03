معارك كاراباخ.. الطرفان يتجاهلان دعوات التهدئة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: احتدم القتال بين المقاتلين الأرمن والجيش الأذربيجاني على جبهة ناغورنو كاراباخ حيث اسقطت القوات الاذربيجانية على مواقع استراتيجية، فيما اتهمت فرنسا تركيا بأنها «تجاوزت الخط الأحمر».

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تشهد علاقته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان توترا أن «جهاديين سوريين» نقلوا عبر تركيا للانضمام إلى القتال في كاراباخ، واصفا الأمر بأنه تطور «خطير جدا» ومعتبرا ذلك خطا أحمر. وكانت روسيا قد أبلغت عن معلومات مماثلة دون توجيه اتهامات مباشرة إلى أنقرة التي تربطها بها علاقة معقدة لكنها تقوم على موقف براغماتي.

كما اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الجانب التركي بالتدخل عسكريا في المعارك إلى جانب أذربيجان بـ»آليات عسكرية وأسلحة إضافة إلى مستشارين عسكريين» وعبر نقل «آلاف المرتزقة وإرهابيين» باتجاه جبهة كاراباخ.

وسيشكل التدخل التركي المباشر نقطة تحول رئيسة في هذا الصراع القائم في منطقة جنوب القوقاز حيث تتنافس قوى متعددة: روسيا وتركيا وإيران ودول غربية.

وتجاهل الجانبان إلى حد كبير دعوات من المجتمع الدولي لإسكات المدافع على غرار البيان المشترك الذي أدلى به الرؤساء إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب الذين تيسر بلدانهم وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن ناغورنو كاراباخ منذ أوائل التسعينات. وبحسب موسكو، اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو على استعداد البلدين «لتنسيق وثيق من أجل استقرار الوضع» في المنطقة. لكن أنقرة لم تصدر موقفا علنيا بعد. وتحافظ روسيا على علاقات ودية مع الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين لكنها أقرب إلى أرمينيا التي تنتمي إلى تحالف عسكري تهيمن عليه موسكو.

واعتبرت وزارة الدفاع في كاراباخ أن ليل الخميس الجمعة كان «أهدأ» السابقة وأشارت إلى أن قواتها «واصلت إلحاق خسائر فادحة بالعدو» وأكدت شوشان ستيبانيان الناطقة باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أن الجيش الأذربيجاني «فشل في اختراق الدفاعات الأرمنية» لكن الوزارة الأذربيجانية قالت عكس ذلك مدعية أنها استولت على مترفعات استراتيجية مشيرة الى «مرتفعات مداغويز» في الشمال وقالت انها أجبرت الأرمن على التراجع في «اتجاه فيزولي وجبرائيل» في الجنوب. ووفقا لتقارير جزئية منذ يوم الأحد قتل 190 شخصا هم 158 جنديا انفصاليا و13 مدنيا أرمينيا و19 مدنيا أذربيجانيا ولم تبلغ باكو بعد عن أي خسائر عسكرية.

وتزعم أرمينيا أن 1280 جنديا أذربيجانيا لقوا حتفهم، بينما تدعي باكو أنها قتلت ما لا يقل عن 1900 جندي من الانفصاليين. وتعرضت بلدة مارتوني الصغيرة الواقعة على مسافة حوالى 25 كيلومترا من الجبهة في الأراضي الانفصالية لقصف صاروخي هو الأعنف منذ استئناف الاشتباكات. وقتل أربعة مدنيين وفقا للانفصاليين وأصيب 11 آخرون من بينهم صحافيان فرنسيان على الأقل من صحيفة «لوموند» واثنان آخران من الأرمن.

