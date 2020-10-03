لحذفها فلسطين من الخرائط.. محامون أردنيون يقاضون «غوغل»

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: «فلسطين موجودة منذ آلاف السنين، فأصغر شجرة زيتون فيها عمرها ضعف عمر الاحتلال الإسرائيلي، ولا يستطيع أحد إلغاءها عن الوجود»، بهذه الجملة عبر أيمن يعقوب الحسيني المشتكي على شركة «غوغل» لحذفها اسم فلسطين عن خرائطها العالمية واستبدالها بـ«إسرائيل».

فـ«إسرائيل ليس لها وجود في القاموس»، قال الحسيني لقناة «الجزيرة» القطرية، هذه دولة طارئة على فلسطين، وعاجلا أم آجلا ستزول بأيدي أبطالنا، مؤكدا أن مقاضاته لشركة غوغل تشكل دعما للشعب الفلسطيني المقاوم على أرضه المحتلة، ورسالة تضامن من الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدا للمؤكد على أحقية هذا الشعب بأرضه كاملة من البحر إلى النهر.

دافع الحسيني في تحريك القضية جاء بعدما قامت شركة غوغل العالمية بحذف اسم فلسطين عن خرائطها الإلكترونية، واستبدالها بإسرائيل دون أي إشارة إلى فلسطين، وتغيير أسماء المدن الفلسطينية بما فيها القدس إلى الأسماء العبرية

وشهدت أروقة قصر العدل الخميس تسجيلا للقضية، تقدم به المحامي محمد عادل الطراونة يرافقه 6 من المحامين، قدموا لائحة دعوى بحق فرع شركة غوغل العالمية في الأردن، بعد توكيلهم من قبل المشتكي أيمن الحسيني.

وقال الطراونة لـ«الجزيرة» إنه سجل دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية هي الأولى من نوعها في الأردن والوطن العربي بحق شركة غوغل وفرعها الموجود في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك على خلفية قيام الشركة بحذف اسم فلسطين عن الخرائط الموجودة على تطبيقاتها الإلكترونية الخاصة بالخرائط، وتغيير أسماء المدن الفلسطينية إلى الأسماء العبرية، ما يشكل انحيازا من قبل شركة غوغل لإسرائيل.

وأضاف إن حذف اسم فلسطين وتغيير أسماء المدن الفلسطينية إلى الأسماء العبرية ينتهك المعاهدات الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ويعد تجاهلا صارخا للحقائق التاريخية للقضية الفلسطينية.

