الأردن: التسرب من الحدود أول «جريمة كورونية»

عربيات ودوليات

عمان- «الوكالات»: أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، وائل الهياجنة، امس أن التسرب عبر الحدود كان أول جريمة تسببت بانتشار وباء «كورونا» في المملكة، داعيا إلى فتح «تحقيق جدي» في ما حدث. وقال الهياجنة في تصريحات تلفزيونية إن «كوادر التقصي الوبائي أرهقت، فظهرت الخطيئة الثانية وهي ترك مخالطين دون فحوصات وإجراء حجرهم لأيام، الأمر الذي فاقم أعداد الإصابات». وأضاف «بشكل رئيس هذه أسباب الانتشار المجتمعي لفيروس «كورونا» في الأردن، إضافة إلى إنكار المواطنين للفيروس وعدم الالتزام بالإجراءات، ما أدى إلى تفاقم الأمر بشكل كبير». ودعا الهياجنة المواطنين إلى «عدم إنكار وجود الفيروس» مؤكدا أن «من يدفع الفاتورة هو المواطن الأردني.