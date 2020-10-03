بومبيو: أوروبا مفتاح عملية السلام في الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

روما- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية امس أن الدول الأوروبية لها دور أساسي في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط بعد توقيع ما يسمى «اتفاق إبراهام». وأضاف بومبيو «أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا... (أيضا في) كبح ونبذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها». وتابع أنه يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزمون بمفاوضات جادة مع إسرائيل. وردا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة قال بومبيو «يجب أن يلتزموا (الفلسطينيون) بالحوار».