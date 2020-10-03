دوري أبطال أوروبا يجمع ميسي ورونالدو

دوليه

تشهد مباريات الدور الأول من دوري ابطال أوروبا مواجهة خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث وضعت قرعة البطولة يوفنتوس الايطالي مع برشلونة الاسباني في المجموعة السابعة الى جانب دينامو كييف الاوكراني وفيرينكفاروس الهنغاري.

وخلال 9 سنوات قضاها رونالدو في الدوري الاسباني داخل معقل سانتياغو برنابيو، واجه ميسي في 30 مناسبة كانت حصيلتها فوز الأرجنتيني في 14 مباراة مقابل 8 مباريات للنجم البرتغالي، وتعادلا في 8 مباريات، بينما سجل ميسي 19 هدفًا وسجل رنالدو 18 هدفًا.

وتعيد مواجهة يوفنتوس وبرشلونة للاذهان آخر مواجهة بينهما في موسم 2017-2018، عندما لعبا في الجولة الأولى من دور المجموعات وفاز النادي الكاتالوني بثلاثية نظيفة وفي لقاء العودة انتهى اللقاء بالتعادل السلبي في تورينو. وتقام الجولة الأولي من دوري ابطال اوروبا يومي 20 و21 أكتوبر والجولة الثانية يومي 27 و28 أكتوبر، والثالثة والرابعة يومي 3 و4 نوفمبر، و24 و25 نوفمبر. وستكون مهمة ريال مدريد الاسباني سهلة نسبيا، حيث ضمت مجموعة النادي الأكثر تتويجا باللقب الأوروبي كلا من شاختار دونيتسك الأوكراني وانتر الايطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، فيما يواجه البطل بايرن ميونيخ في مجموعته الاولى اتلتيكو مدريد وسالزبورغ النمساوي ولوكوموتيف الروسي. من جانب اخر، توج مهاجم بارين ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الأوروبي في موسم 2020 في حفل اقيم على هامش سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وتوج البولندي صاحب الـ32 عامًا بالجائزة بعد منافسة قوية من زميله في الفريق الحارس مانويل نوير، الذي قدم موسماً تاريخياً حيث حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة في الموسم من أصل 33 مباراة في الدوري الألماني وفي 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومنافسة مع نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه الذي قدم مستويات مميزة مع مانشستر سيتي الذي حل وصيفاً في الدوري الانكليزي. وحصل هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ على جائزة أفضل مدرب فيما كان من نصيب مدرب ليون الفرنسي جان لوك فاسور كأفضل مدرب للسيدات، بينما نال نوير جائزة افضل حارس مرمى وحصل مدافع بايرن ميونخ جوشوا كيميتش على جائزة أفضل مدافع، ولاعب مانشستر سيتي دي بروينه على جائزة أفضل لاعب وسط، وليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب ومهاجم.

