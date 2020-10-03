أرسنال ثأر من ليفربول

دوليه

أكمل أرسنال عقد المتأهلين الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الانكليزية بفوزه على مضيفه ليفربول 5-4 بركلات الترجيح اول من امس بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما في دور الستة عشر بالتعادل السلبي.

وفجر برينتفورد واحدة من مفاجآت البطولة ولحق بركب المتأهلين الى دور الثمانية للبطولة بفوز مفاجئ وكبير 3-0 على فولهام في ثمن النهائي فيما تغلب ستوك سيتي على مضيفه أستون فيلا 1-0.وثأر آرسنال بهذا لهزيمته 1-3 أمام ليفربول قبل أيام في الدوري الانكليزي.

وحسم برينتفورد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الانكليزية)، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماركوس فورس في الدقيقة 37.

وتأهل ستوك سيتي، الذي ينشط أيضا في دوري البطولة الانكليزية لدور الثمانية بالفوز على مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف سجله سام فوكس في الدقيقة 26.

وبهذا، بلغ ستوك سيتي دور الثمانية في البطولة دون أن تهتز شباكه بأي هدف في المباريات التي خاضها بالبطولة حتى الآن.من جانب آخر، أكد المدير الفني لنادي آرسنال الانكليزي، ميكائل أرتيتا، أن فريقه نجح في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال المباراة الماضية أمام ليفربول.

وقال ميكل أرتيتا في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورت: «قدمنا مستوى مدهش، كنا استثنائيين بالفعل، كان مستوى الحماس والفعلية والطريقة التي دفعنا بها عالياً حقاً»، مشيراً الى أنه قام بتصحيح بعض الأشياء، بعد خسارة الاثنين الماضي، وأن الفريق لعب بشجاعة وحيوية أكبر.ويؤمن أرتيتا بلينو لكنه لا يريد أن يذهب مارتينيز، رغم أنه يعترف بأنه ربما كان القرار الأفضل لجميع الأطراف. وأضاف: «سعيد حقاً بالأداء، أعتقد أن اللاعبون كانوا استثنائيين، تنافسنا بشكل أفضل، ومستوى الهجوم الذي حصلنا عليه، الطريقة التي ضغطنا بها عليهم كانت استثنائية، بيرند لينو كان جيداً حقاً، عندما كنا بحاجة اليه، كنا نمتلكه، أنت بحاجة الى أداء فردي رائع للفوز على ملعب آنفيلد وهذا ما حصلنا عليه الليلة (قبل الماضية)».

وأكمل: «أؤمن حقاً ببيرند، أعرفه جيداً وما يمكن أن يقدمه لنا، لم نكن نريد أن يرحل ايميليانو مارتينيز، لكن ربما كان هذا هو الشيء الصحيح لكلا الطرفين».

وأردف: «المجيء الى هنا واللعب باصرار وشجاعة هو خطوة كبيرة للأمام للفريق، انهم يسيرون على الطريق الصحيح، الفجوة مع ليفربول لا تزال كبيرة، وسنواصل التحسن لمحاولة الوصول الى مستواهم».

وعند سؤاله عن القرعة مع مانشستر سيتي، قال المدرب: «كنت أنتظر وأستمتع بالنصر، وبعد ذلك يجب أن نلعب مع مانشستر سيتي. هذا ما هو عليه، هناك الكثير من الفرق الصعبة المتبقية في المسابقة وسنستعد، لذلك في هذه الأثناء لدينا مباراة قادمة في الدوري الانكليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد في الامارات، قبل عطلة أكتوبر الدولية.

