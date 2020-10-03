«فيفا» يحدد شروط مشاركة اللاعبين في تصفيات المونديال

دوليه

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» شروط انضمام اللاعبين للمشاركة في تصفيات كأس العالم بأميركا الجنوبية التي تنطلق الأسبوع المقبل وسط مخاوف من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وصعوبة السفر وقواعد الحجر الصحي.

وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية «الكونميبول» الشهر الماضي انطلاق التصفيات في أكتوبر وأنه حصل على موافقة «فيفا». ويشارك العديد من اللاعبين المنتمين لأندية أوروبية في التصفيات من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي. وقال «فيفا» يوم الخميس ان اللوائح المعتادة ستطبق لكن باستثناءات.

وأوضح «فيفا» أنه يجب استثناء اللاعبين من قواعد الحجر الصحي في البلاد التي سيخوضون فيها مباريات التصفيات والبلاد التي تضم أنديتهم. وسيحق للأندية عدم ترك لاعبيها لو امتدت فترة الحجر الصحي لخمسة أيام أو أكثر عند وصولهم الى تلك الدول.

وأضاف «فيفا»: «سنواصل مع الاتحادات القارية والوطنية مراقبة الوضع فيما يتعلق بالسفر وسياسات الحجر الصحي المتعلقة بكل دولة في المباريات الدولية المقبلة».

ويلعب أغلب لاعبي أميركا الجنوبية في الخارج وخاصة في أوروبا.

ووافقت دول أميركا الجنوبية على الغاء الحجر الصحي في آخر ثلاثة أسابيع من أجل اقامة مباريات كأس كوبا ليبرتادوريس. وتعاونت الدول الأوروبية من أجل اقامة مباريات الاتحاد الأوروبي «يويفا».لكن لم يتضح بعد هل ستوافق الدول الأوروبية على منح استثناءات للاعبين العائدين من أميركا الجنوبية أم لا.

وقرر الاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» تأجيل تصفيات كأس العالم حتى العام المقبل بسبب الجائحة.

وتنطلق تصفيات أميركا الجنوبية في الثامن من أكتوبر بثلاث مباريات هي باراغواي ضد بيرو وأوروغواي ضد تشيلي والأرجنتين ضد الاكوادور فيما تلعب كولومبيا ضد فنزويلا والبرازيل ضد بوليفيا في اليوم التالي. وتقام الجولة الثانية في 13 أكتوبر.

وخلال الأسبوع الماضي عبر اتحاد اللاعبين المحترفين عن مخاوفه بشأن اقامة المباريات وأنه يجب عدم اجبار اللاعبين على السفر لو لم يشعروا بالأمان.

