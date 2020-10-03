الجنوب أفريقي موسيماني مدرباً للأهلي

دوليه

تعاقد النادي الأهلي المصري مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ليتولى تدريب الفريق الأول للقلعة الحمراء لمدة موسمين خلفاً للسويسري رينيه فايلر. اعلان الأهلي الرسمي عن تعاقده مع مدرب فريق صن داونز الجنوب افريقي سابقاً جاء بعد انتهاء علاقة الفريق التعاقدية مع فايلر الذي قاد الأهلي في موسم ناجح حصل خلاله على لقب بطولة الدوري المحلي كما وصل معه الى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. وأعلن الأهلي في بيان رسمي أن التعاقد مع موسيماني بدأ بشكل رسمي من يوم أمس. ويبلغ موسيماني من العمر 56 عاماً وسبق له تدريب منتخب جنوب افريقيا لمدة عامين من 2010 وحتى 2012 ثم تولى تدريب صن داونز من 2012 وحتى 2020. وقاد المدرب الجنوب افريقي صن داونز للتتويج بلقب دوري أبطال افريقيا عام 2016 وكأس السوبر الافريقية عام 2017 كما حصل مع الفريق على لقب الدوري المحلي 5 مرات أعوام 2014 و2016 و2018 و2019 و2020. وسيكون المعترك الأول لموسيماني مع الأهلي هو مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا حيث ستقام مباراة الذهاب في السابع عشر من أكتوبر فيما ستكون مباراة الاياب في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.