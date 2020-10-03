برشلونة يتخلص من عقدة سلتا فيغو

دوليه

تغلب برشلونة على النقص العددي في صفوفه وعزز بدايته الناجحة في الدوري الاسباني هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان بفوز ثمين على مضيفه سلتا فيغو 3-0 اول من امس في الجولة الرابعة من المسابقة. وانتزع اشبيلية فوزاً متأخراً 1-0 على ليفانتي في الجولة نفسها التي شهدت اليوم أيضا فوز قادش على مضيفه أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها. على ستاد بالايدوس، حقق برشلونة فوزا طال انتظاره على سلتا فيغو في هذا الملعب حيث كان آخر فوز سابق لبرشلونة على هذا الملعب بهدف نظيف في فبراير 2015 ضمن منافسات الدوري الاسباني أيضاً. وأحرز برشلونة ثلاثية في مرمى مستضيفه ولم يتأثر بالنقص العددي بعد طرد المدافع كليمنت لينغليه في الدقيقة 42. وأنهى النادي الكتالوني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المهاجم الشاب أنسو فاتي في الدقيقة 11 ليكون الهدف الثالث له في المسابقة هذا الموسم بعد هدفيه في مرمى فياريال يوم الأحد الماضي عندما فاز برشلونة 4-0.

وسجل برشلونة هدفا ثانيا في المباراة اثر مجهود رائع وتسديدة من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وان احتسب الهدف باسم لوكاس أولازا مدافع سلتا فيغو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل سيرجي روبرتو الهدف الثالث لبرشلونة. ورفع برشلونة رصيده الى 6 نقاط من مباراتين، وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 5 نقاط من 4 مباريات.

