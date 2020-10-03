النصر لمواصلة الحلم الآسيوي على حساب بيرسيبوليس

دوليه

يتطلع النصر السعودي الى مواصلة مشواره نحو أول لقب في تاريخه في دوري أبطال آسيا، عندما يلاقي بيرسيبوليس الايراني في 06:00 مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في «فقاعة» الدوحة ضمن نصف النهائي.

وتأهل النصر، لهذا الدور للمرة الأولى في البطولة بنظامها الجديد المعتمد منذ 2003، بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، ثم تخطيه مواطنيه التعاون (1- 0) والأهلي (2- 0) في ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب توالياً.

أما بيرسيبوليس، وصيف 2018، فتصدر مجموعته أيضاً، قبل تفوقه على السد القطري في الوقت القاتل (1-0) ثم باختاكور الأوزبكي (2-0).

وتقام مباريات منطقة الغرب في «فقاعة» الدوحة الصحية بنظام التجمع وشهدت اقصاء الهلال السعودي حامل اللقب، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه ثم حرمانه من تقديم لائحة (منقوصة بحسب قوانين البطولة) للاعبيه قبل مباراة شباب الأهلي دبي الاماراتي بعد ضمانه التأهل الى ثمن النهائي. فيما تم تعليق مباريات الشرق ولم يتم استئنافها حتى الآن. وعزز النصر صفوفه بلاعبين مميزين نجحوا في صناعة الفارق ويتألق معه راهناً هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز والبرازيلي مايكون، كما يبرز سلطان وخالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري وعبدالله مادو.

وقال مارتينيز: «المباراة المقبلة ستكون أصعب بالتأكيد، سنواجه طموحات كبيرة لمنافس يسعى بكل قوته لبلوغ نهائي البطولة»، مؤكداً بأن فريقه لن يتنازل عن هدف التتويج بالبطولة القارية.

وقال مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي سيعتمد على الارجح على نفس الأسماء التي شاركت في المباراة الماضية: «أظهر فريقنا ذهنية عالية وتركيزاً كبيراً والتزاماً، وهذا ما سنكمل عليه».

في المقابل، فاجأ بيرسيبوليس الجميع بمستواه المتصاعد في البطولة بعد استئنافها، فهو لم يتلق سوى خسارة واحدة مع هدف وحيد في شباكه من نقطة الجزاء، ويعتمد الفريق على الدفاع المنظم والكرات العرضية التي يجيدها لاعبوه بفضل طول قامتهم.

وقال لاعب وسطه العراقي بشار رسن: «نسعى لمواصلة مشوارنا بنجاح في البطولة، الجهاز الفني المشرف على فريقنا رصد بالتأكيد فريق النصر لتحليل نقاط القوة والضعف لديهم من أجل الاستعداد الأمثل لتلك المواجهة».

وبين لاعبي الفريقين، سجل رسن الرقم الأعلى من التمريرات الناجحة في نصف ملعب الفريق المقابل بمجموع 246 تمريرة.

وتابع: «طموحنا منذ البداية الوصول الى المباراة النهائية، أرقامنا في البطولة مبشرة للغاية حيث لم نستقبل في آخر 6 مباريات أي بعد استئناف المسابقة غير هدف وحيد وجاء من ركلة جزاء، وهذا مؤشر جيد من الناحية الفنية والمعنوية».

ويشهد خط الوسط مبارزة بين الشاب المتألق خالد الغنام (19 عاما) الذي لم يكن قد ولد بعد عندما شارك النصر في كأس العالم للأندية 2000، ومخضرم بيرسيبوليس على الجناح الأيسر وحيد أميري (32 عاماً) وسجل الغنام أعلى رقم من المراوغات الناجحة بين لاعبي الفريقين (19).دفاعيا، يقدم البرازيلي مايكون مستويات جيدة بعد قدومه من غلطة سراي التركي في فبراير 2019، وقد انخفض معدل تسجيل الأهداف في مرمى الفريق الأصفر بعد تسجيله في قائمة الفريق القارية. ويواجه مايكون تحدياً جدياً اليوم أمام المهاجم المتألق عيسى آل كثير (30 عاما) صاحب 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

