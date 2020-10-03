مدربون قدموا التهنئة للأمير: مستبشرون بتطور الرياضة

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تقدم مدربون وطنيون بالتهنئة الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، متوجهين لسموه بأصدق التبريكات وداعين المولى عز وجل أن يكون خير خلف لخير سلف وأن يكون عهده استمرارا لنهضة البلاد وازدهارها ونمائها.

واستبشر المدربون بتولي سموه زمام الحكم لاهتمامه الخاص بالجانب الرياضي كون سموه رياضياً مخضرماً وداعماً للرياضيين في كل الأوقات، مؤكدين أن الرياضة وكرة القدم بشكل خاص ستتطور في عهده وتعود الى مكانتها العالية في المنطقة.

وقال المستشار الفني في نادي الكويت محمد عبدالله ان سمو الشيخ نواف الأحمد سياسي محنك تولى أكثر من منصب في وزارات الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل أن يتولى ولاية العهد في العام 2006. وأصاف عبدالله أن سموه اشتهر بالتواضع والقرب من الناس ومحبة الشعب له، موجهاً الى سموه أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وقال: «أعان الله سموه على حمل هذه الأمانة، والشعب كله يقف خلف سموه ويثق في قدرته على قيادة البلاد الى المزيد من التقدم والرخاء».

بدوره، بارك مدرب نادي الفحيحيل ظاهر العدواني لسمو الشيخ نواف الأحمد توليه مقاليد الحكم، لافتاً الى أن سموه سيواصل المسيرة بذات الحكمة التي سار عليها حكام الكويت السابقين. وتمنى العدواني أن يشهد عهد سموه نهاية للأزمات والنزاعات الرياضية، وأن توضع قوانين رياضية بين الأندية تنهي كل ما يشوب علاقات الرياضيين، خصوصاً أن سموه رياضي ومتابع جيد للأمور الرياضية.

وأضاف: «كما نتمنى أن يزداد دعم الأندية من الناحية المالية، بالاضافة الى الاهتمام أكثر بالمنشآت في الأندية، والتركيز على كل ما يسهم في تطور كرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام»، متمنياً أن يفتح الجميع صفحة جديدة على المستوى الرياضي والتركيز على التطوير والانتاجية وتحقيق النتائج التي ترفع اسم الكويت في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد مدرب نادي النصر أحمد عبدالكريم أن «شيوخ الكويت كلهم دائماً يهتمون بالرياضة»، داعياً الله عزوجل أن يوفق سمو الأمير نواف الأحمد وأن يسدد خطاه لما فيه مصلحة البلد والشعب.

وأضاف عبدالكريم: «لطالما اهتم حكام الكويت بفئة الشباب وغالباً ما كانت توجيهاتهم السامية تصب في هذا الجانب، وكلهم كانوا يولون اهتماًما كبيراً للرياضة»، مشيراً الى سمو الشيخ نواف الأحمد رياضي سابق ومتابع للرياضة، لذلك «نتمنى أن يزداد الاهتمام بالجانب الرياضي الذي يمثل في الوقت الحالي جزءاً من السياسة بشكل عام، كون الرياضة أصبحت واجهة لبعض الدول». ولفت عبدالكريم الى أن سمو الأمير محبوب جداً من الشعب بكل أطيافة لتواضعه الجم وقربه من الناس، متمنياً أن يشهد عهده المزيد من التقدم لما فيه خير البلاد والعباد.

من ناحيته، توجه محمد عبيد مدرب الصليبخات بالتهنئة الى سمو الشيخ نواف الأحمد، متمنياً أن يشهد عهده كل ما يتطلع اليه الشعب من آمال وداعياً المولى عز وجل أن يعين سموه الى طريق الخير والعطاء الدائم للوطن والمواطنين. وأعرب عبيد عن أمله باصدار المزيد من القوانين المتعلقة في الجانب الرياضي من أجل زيادة الدعم للرياضيين.

وأضاف عبيد: «الكل يعلم أن سموه مهتم بالرياضة ومتابع لها، لذلك فاننا نتمنى المزيد من الاهتمام من خلال زيادة الدعم بشكل عام والاهتمام باللاعب والمدرب والاداري».

وتابع: «كما نتمنى الاهتمام بالمنشآت الرياضية لتعود الكويت رائدة لدول المنطقة في الجانب الرياضي، فتحقيق الانجازات والفوز بالبطولات دائماً ما يكون مصدر سعادة للشعوب».

من جهته، قال مساعد مدرب الكويت وليد نصار أن سمو الشيخ نواف الأحمد قادر على حمل «التركة الثقيلة» والسير على نهج من سبقوه من حكام البلاد بالحكمة والسياسة وحب الشعب لهم. وأضاف نصار: «نبارك ونبايع سمو الأمير على السمع والطاعة، وهو خير خلف لخير سلف»، مشيراً الى أن تواضع سموه يضرب به المثل فهو «أب للوطن وأب للشعب، ويحرص دائماً على الخروج لوحده والصلاة بالمسجد مع عامة الشعب دون حراسة ولا مرافقين».

وتابع: «سموه رياضي ومتابع دائماً للرياضة وكان من الداعمين للمنتخب من الجيل الذهبي وتواصل هذا الدعم للأجيال اللاحقة حتى يومنا هذا»، معرباً عن ثقته بتطور الرياضة وحصولها على المزيد من الدعم والاهتمام في عهد سموه.

