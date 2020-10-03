اتحاد الجمباز بارك للأمير: نفتخر بتاريخ سموكم وبدعمكم للرياضيين

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رفع رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمباز أسمى عبارات التهنئة والتبريكات الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد فهد الصولة: «باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الادارة نرفع الى مقام صاحب السمو أسمى عبارات التهاني بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه سدة الامارة ومقاليد حكم البلاد سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يسدد خطاه وأن يعينه على حمل الأمانة».

وأضاف أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد هو من مدرسة حكماء السياسة وهو خير خلف لخير سلف، مشيراً الى أن سموه كان ملازماً لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكم طوال 14 عاماً كان فيها سمو الشيخ نواف الأحمد الداعم والسند والعضيد للأمير الراحل - رحمه الله والمشارك الأمين في صنع القرار، ومؤكداً أن ثقة الشعب الكويتي كبيرة في قدرة صاحب السمو على ادارة دفة السفينة نحو مستقبل أكثر اشراقاً لكويتنا الحبيبة وبما يحقق طموحات وتطلعات أبنائها في المزيد من التقدم والازدهار.

وذكر الصولة أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يتصف بالتواضع وكثيراً ما يكون قريباً من المواطنين ليشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، منوهاً بأن لسموه تاريخاً زاخراً بالعمل السياسي «ويدعو للفخر والاعتزاز» من خلال المناصب التي تبوأها طوال السنين الماضية التي ضحى فيها من أجل وطنه وشعبه.

ولفت الصولة الى الدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد للأسرة الرياضية وللشباب الرياضي عندما كان ولياً للعهد، اذ رعى سموه الكثير من البطولات وفي عديد الألعاب، وكان يحرص سموه على حضور المناسبات الرياضية والالتقاء بأبنائه الرياضيين واستقبال الأبطال وتشجيعهم على البذل والعطاء وتشريف الرياضة الكويتية في المحافل الدولية.

واستذكر الصولة برقيات التهنئة التي بعثها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لأبطال وبطلات منتخب الجمباز المتوج بالميداليات الذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل، اذ بثت هذه التهنئة السامية الحماس في نفوس اللاعبين واللاعبات ورفعت من معنوياتهم وأعطتهم دافعاً لمواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات باسم الكويت.

وفي ختام تصريحه توجه الصولة بالدعاء الى المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يمتعه بالعمر المديد وبموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة النهضة والتطوير في وطننا الغالي.

