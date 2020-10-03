رياضيون: نبايعك يا صاحب السمو على السمع والطاعة

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هنأ عدد من المسؤولين الرياضيين واللاعبين حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم خلفا لأخيه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد، مؤكدين ان سموه خير خلف لخير سلف، داعين الله عز وجل ان يسدد خطى الامير لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي ان تولي سمو الاميرالشيخ نواف الأحمد حفظه الله مقاليد الحكم يبعث الطمأنينة للشعب الكويتي جميعا نظراً لشخصية سموه التي تتسم بالحكمة والرصانة والقدرة على إدارة شؤون البلاد.

وقال العنزي «نتقدم لسموه بالتهاني القلبية لتوليه سدة الحكم متمنين من المولى العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها في ظل قيادة سموه الحكيمة». واعرب العنزي عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو امير البلاد، ومبايعاً سموه على الولاء والطاعة باسم الرياضيين كافة واسرة كرة السلة الكويتية على وجه الخصوص.

وقال «نتطلع إلى أن تبقى الكويت واحة امن وامان وازدهار للجميع وان تواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار على خطى سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله وطيب ثراه».

من جانبه ابدى أمين سر اتحاد الكرة الطائرة فوزي المعتوق تفاؤله باستمرار ازدهار البلاد بعد تولي سمو الامير الشيخ نواف الأحمد سدة الحكم خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال «نهنئ سمو باسم أسرة الكرة الطائرة بمناسبة توليه مقاليد الحكم سائلين الله عز وجل أن يطيل في عمره ويمده بثوب الصحة والعافية ليواصل مسيرة العطاء على خطا الأمير الراحل.

واعتبر المعتوق أن سمو الأمير يعتبر من الشخصيات الفذة التي تتمتع بالحكمة والقدرة على العطاء نظراً إلى خبرته الطويلة في المجال السياسي وهو ما يجعل سموه قائداً عظيماً للبلاد، وقال: «نتطلع نحن الرياضيين إلى مزيد من التقدم تحت قيادة سموه الحكيمة»، مؤكداً انه وعلى الرغم من الحزن الكبير الذي غشي البلاد كلها برحيل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رحمة الله، إلا أن تولي سمو الامير الشيخ نواف سدة الحكم منحت الشعب الأمل بالاستمرار على مسيرة الفقيد التي اصطبغت بالعطاء والتقدم ورفعة البلاد.

بدوره بعث أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز اسمى ايات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لتوليه قيادة البلاد خلفاً لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. وقال الخباز إن الرياضة المحلية ستحظى بدفعة معنوية كبيرة بعد تولي سموه مقاليد الحكم نظراً لحرصه الكبير على تطور القطاع الرياضي في البلاد ودعمه المستمر للشباب في جميع المجالات.

وقال: «نسأل الله عز وجل ان يديم على سمو الامير نعمة الصحة والعافية وان يتولى امانة الحكم بعد الراحل والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه»، مؤكداً ان صاحب السمو مشهود له بالحنكة والحكمة وكان الساعد الأيمن لاخيه الراحل وسنده في تطور البلاد بكل ابعادها الحضارية، وفي دعم الرياضة في دولة الكويت بجميع الاشكال بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة على جميع الاصعدة.

واشار الخباز الى ان وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد تمثل خسارة للأمتين العربية والاسلامية والشعب الكويتي خاصة.

من ناحيته هنأ لاعب كرة السلة في نادي الكويت عبدالعزيز ضاري سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بتوليه قيادة البلاد، مؤكداً أن سموه من الشخصية المحبوبة لدى الشعب الكويتي أجمع وهو ما يؤكد المحبة والتواصل الدائم بين القيادة والشعب، وقال: «نسأل الله العلي القدير أن يمكن لسموه سبل الازدهار والنماء والاصلاح وأن يسدد خطاه لخير البلاد وشعبها»، مشيراً إلى أن سموه قادر بحكمته وخبرته السياسية الطويلة أن يكمل مسيرة النهضة والعطاء وأن يحقق تطلعات الشعب الكويتي وآماله بوطن مزدهر ينعم بالخير والرفاه.

بدوره أكد لاعب كرة السلة في نادي الجهراء عبدالعزيز الحميدي أنه وبرغم مشاعر الحزن والأسى التي اجتاحت الاسرة الرياضية بوفاة الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلا أن تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم اعاد الارتياح الى القلوب ومنح الشعب الكويتي التفاؤل بمستقبل مزدهر وبمسيرة تنموية لجميع قطاعات البلاد تحت حكم سموه.

وقال الحميدي إن الشباب الرياضي يتعهد بالسمع والطاعة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه وأن يعمل الجميع لما فيه مصلحة البلاد، مبيناً ان الفترة المقبلة ستشهد نموا وازدهارا كبيرين في الحركة الرياضية تحت حكم سموه، وقال: «كلنا ثقة بقدرة سمو الأمير الشيخ نواف على إدارة شؤون البلاد بحكمته وحنكته المعروفة نحو مستقبل أكثر اشراقا ونمواً في جميع الجوانب بشكل عام وفي الرياضة خصوصاً».

