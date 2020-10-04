الأولى

أصدر وزير الصحة قرارا بحركة تنقلات لعدد من مديري المناطق الصحية والإدارات المركزية ومديري المستشفيات.

شملت الأسماء كلاً من د. أحمد خضر الشطي مديرا لمنطقة الصباح الطبية التخصصية، د. بدر إلياس العنزي مديرا لمنطقة الاحمدي الصحية، د. محمد عويضة العجمي مديرا لمنطقة الجهراء الصحية، د. حمود فهد الزعبي رئيس للمجلس الطبي العام، د. شيخه سحمي الهاجري مديرا لإدارة الصحة المهنية، د. وليد أحمد صالح البصيري مدير لإدارة التدقيق البيئي. ونقل د. عبداللطيف السهلي للعمل بمكتب مدير منطقة مبارك الكبير الصحية، مع احتفاظه بجميع مزاياه الوظيفية (المالية- الفنية) التي كان يتمتع بها قبل القرار، وتم نقل د. دعاء عبدالله الخالدي لوظيفة مدير مكتب التنمية الصحية ونقل الدكتور مبارك فهد شبيب العجمي لوظيفة مدير المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى.

وتم تكليف كل من د. محمد رشيد الرشيدي مديرا لمستشفى الفروانية، د. طارق عبدالرضا حسين دشتي مديراً لمستشفى العدان، د. مهدي نايف سلطان الفضلي مديراً لمستشفى مبارك الكبير، ونقل الدكتور عمار حسين علي بارون للعمل بمكتب مدير منطقة العاصمة الصحية بذات مستواه الوظيفي، ونقل مشعل تركي صقر العنزي للعمل بمكتب وكيل الوزارة بذات مستواه الوظيفي.

كما تم تكليف كل من د. نادية أحمد إسماعيل جمعة مديرا لمنطقة حولي الصحية، د. رفعة عبدالله عسكر مديرا لمنطقة الفروانية الصحية، د. غادة أحمد إبراهيم مديرا لإدارة العلاقات العامة، د. طلال عبدالله الفضالة مديرا لإدارة الاعتماد والجودة. وتم نقل كل من: د. عباس علي رمضان مديرا لمستشفى ابن سينا، د. نجاح محمد الزنكي مديرا لمستشفى الامراض الصدرية.