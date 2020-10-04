الأولى

تواصلت برقيات التعازي التي تلقاها سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد من قادة وملوك ورؤساء العالم الذين أعربوا عن فجيعتهم بفقد قائد العمل الإنساني الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

فقد تلقى سمو أمير البلاد رسالة تعزية من أنطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه -رحمه الله- في المنطقة والعالم أجمع وبدوره البارز والرائد في التقدم السياسي والاقتصادي والانساني وعطائه على الأصعدة كافة ولاسيما الانسانية منها والذي شهدت به منظمة الأمم المتحدة كقائد انساني متمنيا لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سمو أمير البلاد برقية تعزية من الأمير تشارلز أمير ويلز أعرب فيها سموه عن بالغ حزنه العميق وصادق تعازيه لسموه وللأسرة الكريمة وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيرا إلى أن سموه -رحمه الله- قائد وإنساني حظيت حكمته والتزامه بالسلام والاستقرار باعجاب كبير وأنه يمكن أن يتخيل عمق الشعور بالحزن لكثير من الناس على خسارته وأن سموه سيحتفظ دائما بالذكريات الخاصة والعاطفة التي يكنها لصاحب السمو الأمير الراحل ولن ينسى أبدا عطفه معه على مدار سنوات عديدة مؤكدا سموه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون القائم منذ زمن طويل بين البلدين الصديقين.