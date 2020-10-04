الأولى

لسنوات طويلة عرف المواطنون حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حيث تولى خلالها سموه العديد من المناصب، وبذل جهوداً جبارة في كل منصب عمل فيه، وقدم لوطنه ولشعبه خدمات لا تعد ولا تحصى، هذه المعرفة ترسخت في قلوب وعقول أهل الكويت الذين كانوا دائماً حينما تأتي سيرة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يتحدثون عن تواضعه الجم، ووجهه البشوش المبتسم، وهدوئه وقربه من أهل الكويت، وحبه لهم، واحترامه للجميع، والحرص على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. هذه الصفات الرائعة لم تتغير على مر السنين، وفي كل منصب أو مسؤولية تولاها سموه، وهو ما يعكس تفاعلاً إيجابياً بين سموه وكل أهل الكويت.

واليوم أصبح سموه يتولى أعلى مسؤولية في البلاد، وأكثرها جسامة، وكل المواطنين على ثقة بأن سموه سيظل دائماً كما عرفوه أمير التواضع الحكيم الرزين، والقائد الذي عاصر رجالات الكويت الكبار، والذي كان قريباً جداً من آخر أولئك الرجال، وهو سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- الذي رأى في سمو الشيخ نواف الأحمد الرجل الأمين الوفي للعهد، والكويتي المحب للجميع، والمسؤول المحبوب من الجميع، فكان نعم الاختيار.

إن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومن خلال قربه من أهل الكويت، وتوليه العديد من المناصب المهمة التي ساعدته على معرفة أدق التفاصيل سيكون الأجدر، والأقدر على التعامل مع جميع الملفات، كما أن حرص سموه على أن يكون المواطنون في أعلى درجات الراحة والرفاهية سيكون عنصراً حاسماً في معالجة تلك الملفات، التي تشغل الساحة السياسية المحلية.

إن ما يعرف عن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، هو حزمه وشدته في حسم القضايا الكبيرة، وخاصة تلك التي تتعلق بمصلحة الوطن والمواطن، هذا الحزم المقرون بالهدوء والحكمة يمكِّن سمو الأمير من قيادة دفة سفينة هذا الوطن بكل هدوء إلى بر الأمان، في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، وهذا ما يجعل أهل الكويت أكثر اطمئناناً وثقة بالمستقبل، لتحافظ الكويت على مكانتها المرموقة التي عمل كل أمرائها الراحلين على ترسيخها على مستوى العالم.

نعم، حزننا كبير على رحيل المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد القائد الفذ، والأمير الحكيم، لكننا في الوقت نفسه مطمئنون وواثقون من أن المستقبل مشرق بإذن الله بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أمير التواضع، الذي يحب الكويت وأهلها، والذي يتميز بالحكمة، والحزم، والحرص على خير البلاد والعباد.

