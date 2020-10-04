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واشنطن- الوكالات: أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشفى «وولتر ريد» العسكري قرب واشنطن حيث بدا الخضوع لعلاج تجريبي لفيروس «كورونا» ما أدى إلى إبعاده عن الحملة الانتخابية قبل شهر من الاقتراع بينما قام منافسه الديموقراطي جو بايدن بتعليق «الدعاية السلبية» المضادة للرئيس الجمهوري..... (طالع ص 23).

وبعد ساعات من إعلانه المفاجئ أنه والسيدة الأولى ميلانيا مصابان بـ«كوفيد-19» شوهد ترامب وهو يغادر البيت الأبيض، من دون أيّ مساعدة فيما يضع كمامة خلال توجّهه نحو المروحيّة الرئاسيّة «مارين ون» التي نقلته إلى المستشفى الواقع في ضاحية واشنطن لتلقّي العلاج.

وفي مقطع فيديو مدته 18 ثانية سجّل داخل البيت الأبيض ونشر على تويتر، كسر ترامب صمته قائلا إنه سيدخل المستشفى لكنه اضاف «أعتقد أنني في حال جيدة جدا». وتابع «سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام» موضحا أن السيدة الأولى أيضا «في حال جيدة جدا».

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب كايلي ماكناني إن ترامب يتلقى عقار «ريمديسفير» بعد التشاور مع المتخصصين وأضافت في بيان أن الرئيس «لا يحتاج إلى أكسجين إضافي».

وأشارت إلى أنه «في إجراء احترازيّ، وبناء على توصية طبيبه والخبراء الطبّيين، سيعمل الرئيس ترامب من المكاتب الرئاسيّة في «وولتر ريد» خلال الأيّام القليلة المقبلة».

غير ان شبكة «سي ان ان» الاخبارية الاميركية نقلت عن مصادر في البيت الابيض قولها ان حالة ترامب «اكثر خطورة» ما يصرح به البيت الابيض وأنه يعاني من صعوبات في التنفس.

وفي البداية قدم مساعدو الرئيس تقييمات متفائلة قبل أن تشير رسالة صادرة عن طبيب البيت الأبيض شون كونلي إلى وضع أكثر خطورة.

وقال كونلي إن ترامب تلقى جرعة من مزيج الأجسام المضادة من مختبر «ريجينيرون» وهو علاج في طور التجارب السريرية لكن لم توافق الجهات التنظيمية على استخدامه بشكل واسع بعد.