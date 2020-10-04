وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - دولة الامارات العربية المتحدة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق سائلا سموه المولى تعالى أن يديه على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الامارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار.

