وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مبعوث الرئيس التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وقالت «الخارجية» في بيان ان هذا اللقاء جرى على هامش زيارة أوغلو للبلاد لتقديم واجب العزاء بالمغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وأوضحت الوزارة ان اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات اضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي وسفير الكويت لدى الجمهورية التركية السفير غسان الزواوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني والسفيرة التركية لدى البلاد وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

