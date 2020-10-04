وطن النهار

قالت رئيسة مجلس «النواب البحريني» فوزية زينل ان التاريخ المعاصر سيدون في سجلاته سيرة ومسيرة الراحل الكبير صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- بجهوده الكريمة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا): ان رئيسة مجلس النواب اكدت خلال زيارتها لسفارة الكويت لدى مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء ان شعب البحرين سيظل يستذكر دائما بكل الحب والوفاء والفخر والاعتزاز ما شهدته العلاقات البحرينية - الكويتية التاريخية الراسخة من تطور وتقدم بفضل العلاقات الأخوية بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله-. واعربت عن خالص تعازي ومواساة رئيسة واعضاء مجلس النواب البحريني إلى صاحب السمو امير الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد والى عموم اسرة آل الصباح الكرام والى الشعب الكويتي الشقيق بوفاة سمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- بعد مسيرة حافلة بالخير والعطاء والعمل والوفاء من اجل شعبه وامته والعالم أجمع.

ودعت الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

